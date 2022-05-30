Vivo T2x Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Giriş-orta seviye arasında kalan telefon Vivo T2x duyuruldu. Sade tasarım ve gelişmiş özelliklerle tanıtılan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği net değil. İşte Vivo T2x'in fiyatı ve özellikleri...

Teknoloji şirketi Vivo, anavatanı Çin'de sessiz sedasız gerçekleştirdiği bir lansmanda yeni akıllı telefonu T2x'i duyurdu. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, fena sayılmayan özellikleriyle tüketicilerin tercih nedeni olabilir gibi görünüyor. Peki Vivo'nun yeni akıllı telefonu, tam olarak neler vadediyor?

6,58 inç büyüklüğünde 144 Hz tazeleme oranına sahip ekranla gelen Vivo T2x, FHD+ çözünürlük sunuyor. Çentikli yapıdaki ekrana yerleştirilmiş olan ön kameranın çözünürlüğü ise 16 MP olarak açıklandı. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise ekrana değil, telefonun yan paneline monte edilmiş durumda.

Karşınızda Vivo T2x

Vivo T2x, gücünü 6 nm üretim sürecinden geçen işlemci MediaTek Dimensity 1300'den alıyor. Bu güç 8 GB LPDDR4x RAM ile destekleniyor. Telefonun depolama alanı ise 128 GB ya da 256 GB olarak tercih edilebiliyor. Çift SIM desteği bulunan akıllı telefonun işletim sistemi ise Android 12 tabanlı OriginOS 2.0 olarak açıklandı. 6000 mAh kapasiteli bataryayla gelen T2x, 44 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Vivo'ya göre bu hızlı şarj desteği, 35 dakikada yüzde 50 şarj demek.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ise ikili kamera kurulumu görüyoruz. Yapay zeka destekli bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Bu kamera kurulumu, tüketicinin beklentisini genel anlamda karşılayabilir gibi görünüyor.

Vivo T2x teknik özellikleri

Ekran: 6,58 inç FHD+, 144 Hz

6,58 inç FHD+, 144 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 1300

MediaTek Dimensity 1300 RAM: 8 GB (LPDDR4x)

8 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB - 256 GB (UFS 3.1)

128 GB - 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Batarya: 6000 mAh (44 watt)

6000 mAh (44 watt) Bağlantı: 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB type-C, NFC, USB OTG

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Vivo T2x, yarın (31 Mayıs) itibarıyla Çin pazarında satışa sunulacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği netleşmemiş olsa da bu telefona sahip olmak isteyen bir tüketicinin en azından Çin'de;

8 GB + 128 GB versiyon için 255 dolar ,

, 8 GB + 256 GB versiyon için 285 dolar

ödeme yapması gerekecek.