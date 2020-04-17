Sony'den Model Numarası Kalıbında Değişiklik

Sony, 2013 yılından bu yana akıllı telefon modellerini numaralandırmakta kullandığı model numarası kalıbını 2020 yılında piyasaya sürdüğü telefonlarda değiştirmiş görünüyor. Bir harf ve üç rakamdan oluşan eski numaralandırmanın yerine dört harf ve iki rakamdan oluşan numaralandırma geldi.

Sony, 2013 yılından bu yana piyasaya sürdüğü Xperia akıllı telefonları için standart bir model numaralandırma sistemine sahipti. Bu model numaralandırması; bir harf ve dört rakamın birleştirilmesiyle beş haneli bir diziden oluşuyordu. Örneğin 2019 Xperia 1'in model numaraları J8110, J8170, J9110'ken 2013 Xperia Z'nin model numaraları C6602, C6603, C6606'ydı.

Bu numaralandırmada ilk karakter olan harf, yıla işaret ediyordu. Yani her yeni yılda modelin işaret etiği yıl bir ileriye kayıyor; 2013 yılındaki modeller 'C' ile belirtilirken, 2014 yılındakiler 'D' ile belirleniyor ve bu böylece sürüp gidiyordu. İlk iki rakam, cihazın ne kadar seçkin olduğunu belirtirken son numara şebeke konfigürasyonuna işaret ediyordu. Görünüşe bakılırsa Sony bu numaralandırma kalıbını 2020 modelleriyle birlikte değiştirmişe benziyor.

Altı karakterden oluşan model numaraları:

Bugüne kadar açıklanan 2020 model Sony Xperia cihazların model numaralarına baktığımızda dört harf ve iki rakamdan oluşan bir kalıp görüyoruz. Örneğin amiral gemisi Xperia 1 II'nin model numaraları XQ-AT51/XQ-AT52, orta seviyedeki Xperia 10 II'nin model numaraları XQ-AU51/XQ-AU52, bütçeye uygun Xperia L4'ün model numaraları XQ-AD51/XQ-AD52 olarak açıklanmıştı.

Kalıptaki harf ve rakamların neyi işaret ettikleri henüz net olmasa da ‘51’ ve ‘52'nin cihazın tek mi yoksa çift mi SIM girişine sahip olduğunu gösterdiği düşünülüyor. Tüm cihazlar 'XQ' ile başladığı için bu harflerin yılı belirlediği tahmin edilebilir. Daha seçkin cihazlarda, örneğin Xperia 1 II ile Xperia 10 II'de ikinci parti harf dizisi 'AT' ve 'AU' iken bütçe dostu olan Xperia L4'te bu dizi 'AD'den oluşuyor.

Sony'nin model numaralandırma kalıbını neden değiştirdiği bilinmiyor. Eski model numaralandırma kalıbı hâlâ işliyor olmasına rağmen yapılan bu değişiklik belki de her şeyin Sony Mobile'dan ana şirket Sony'ye geçmesinden kaynaklı bir yeniden düzenlemeden ibarettir.

Model numaralandırma kalıpları değişen 2020 model Sony Xperia cihazlar şöyle: