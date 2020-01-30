Çinli teknoloji firmalarından biri olan OPPO, ilk defa kendi markasıyla bir akıllı saat çıkarıyor. Akıllı saatin ilk görüntüleri ise akla Apple Watch cihazları getiriyor. Oppo saatin resmi bir görüntüsünü paylaştı.

Birkaç gün önce Çinli üretici OPPO’nun akıllı saatlerini bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya süreceği yönünde haberler medyada yer almaya başlamıştı. OPPO Başkan Yardımcısı Brian Shen bu iddiaları doğrularken saatin bir de görselini paylaştı.

OPPO akıllı saat, ilk bakışta Apple Watch’a oldukça benziyor. Yine de firmanın bu ürünü, Apple Watch’lardan çok daha farklı özelliklere sahip. OPPO, saate ait detayları sadece takipçilerini ve teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak kadar paylaştı.

Esnek, kıvrımlı ekran

Shen’in paylaşımına ve açıklamalarına göre bu saat “yılın en iyi görünen akıllı saati” olacak. Ayrıca saatin ekranı esnek malzemeden, kıvrımlı olarak üretilecek. OPPO, ekran özellikleri dışında saat hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Firmadan gelen görsele bakarsak OPPO akıllı saat, tasarım anlamında Apple Watch’a oldukça benziyor. Cihazın çerçevesi altın renginde ve beyaz kordonları bulunuyor. Bu kordonlar muhtemelen değiştirilebilir olacak. Ekranın yan tarafında ise iki kontrol düğmesi bulunuyor.

Düğmeler arasındaki küçük mikrofon, saatin LTE aramaları için kullanılabileceğini gösteriyor. Akıllı saatin bir 5G varyantı da olabileceği söyleniyor ancak 5G modemleri henüz o kadar küçülmediği için bu versiyonun gelmesi biraz zor görünüyor.

OPPO saat sağlığınızı da takip edecek

OPPO’nun akıllı saattleri EKG fonksiyonu ile birlikte gelecek. Bu sayede cihaz, kullanıcısının kalp ritmindeki anormallikleri de fark edip uyarılarda bulunabilecek. Sağlık uygulamalarının hayat kurtarabildiğini daha önce de görmüştük.

Geçen ay yapılan geliştirici gününde saat üretecekleri iddiasını doğrulayan OPPO, bu akıllı saati muhtemelen yakın zamanda satışa sunacak. Cihaz, en geç firmanın yeni Find X2 akıllı telefonuyla birlikte MWC 2020’de tanıtılacaktır. Sizce OPPO, akıllı saat pazarında istediği performansı gösterebilecek mi?