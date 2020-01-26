Oppo firmasının geçtiğimiz aylarda 2020’nin ilk çeyreğinde geleceğini duyurduğu akıllı saati Oppo Smartwatch’la ilgili yeni bir özellik ortaya çıktı. Daha önce birçok özellik bakımından piyasada bulunan diğer akıllı saat modellerinden daha üstün olacağı söylenen saat, EKG özelliğiyle birlikte gelecek.

Oppo’nun bu yılın ilk çeyreğinde akıllı saatini duyurmaya hazırlandığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şirketin kendisi de yeni giyilebilir cihazını satışa sunacağı haberlerini doğruladı. Bu da yeni akıllı saatin gelişini görmek için en geç mart ayı sonuna kadar bekleyeceğimiz anlamına geliyor.

Şirketin yeni akıllı saati Oppo Smartwatch, Xiaomi Mi Watch gibi dikdörtgen tasarımlı bir kadrana sahip olacak. Geçtiğimiz yıl Oppo'nun Başkan Yardımcısı Brian Shen, Mi Watch'un Apple Watch Series 5 ile benzerliği nedeniyle yaptığı açıklamalar sırasında, yaptıkları anketler ve araştırmaları kaynak göstermişti. Şirketin yöneticisinin aktardığı bilgilere göre dikdörtgen bir kadran, daire şeklinde bir kadrana göre çok daha fazla bilgi görüntülemeye yardımcı oluyor. Öte yandan Shen, geleneksel bir saat gibi gözüktüğü için dairesel bir kadranın daha iyi bir tasarıma sahip olduğunu da sözlerine eklemişti.

Akıllı saat, EKG özelliğiyle geliyor:

Sosyal paylaşım sitesi Weibo'da ortaya çıkan son bilgilere göre Oppo Smartwatch, EKG ölçümü yapabilecek. Bu özellik sayesinde cihaz sahipleri, kalplerinde herhangi bir anormallik olup olmadığını test edip ve görebilecekler. Bu özellik, sağlık durumunu izlemeye odaklanan akıllı saatlerin en gelişmiş özelliklerinden biri olarak ilgi çekecek gibi duruyor.

Piyasada zaten içinde EKG özelliğine sahip bazı akıllı saatlerin var olduğu biliniyor. Bunlardan en popüler olanları Apple Watch Series 5, Samsung Galaxy Active 2, Withings Move EKG ve Amazfit Verge olarak biliniyor. Bu nedenle Oppo'nun rekabeti kızıştırmak için cihaza daha fazla özellik ekleyeceğine inanılıyor.

Sanıyoruz ki Oppo'nun akıllı saat lansmanı için biraz daha beklememiz gerekiyor. O gün geldiğinde şirketin nasıl bir yol izleyeceği ve ne tarz yenilikler getireceğini de sizler için buradan duyuracağız.