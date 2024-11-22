OPPO, Android 15 güncelleme takvimini yayımladı. Böylece hangi OPPO telefon ne zaman ColorOS 15 güncellemesi alacak belli oldu.

Dünyanın en popüler akıllı telefon markalarından biri olan OPPO, Android 15 tabanlı kullanıcı arayüzü ColorOS 15'i geçtiğimiz dönemde resmen tanıtmış, bu ayın başlarında ise Çin özelinde güncelleme takvimini paylaşmıştı. Şimdi ise ColorOS 15'in dünya çapında güncelleme takvimi açıklanmış durumda.

Paylaşılan takvime baktığımızda OPPO'nun bu ay itibarıyla güncellemelere başlayacağını görüyoruz. OPPO Find N3, Find N3 Flip ve Reno11 Pro 5G, ColorOS 15 güncellemesi alacak ilk modeller olacak. OPPO F23 5G gibi modeller ise güncelleme için biraz daha beklemek zorunda olacak.

OPPO ColorOS 15 (Android 15) güncelleme takvimi:

Kasım 2024

Find N3

Find N3 Flip

Reno 11 Pro 5G

Aralık 2024

Reno 12 Pro 5G

Reno 12 5G

Reno 12 FS 5G

Reno 12 F 5G

Reno 11 5G

Reno 11 F 5G

K12x

F27

F25 Pro

Pad 3 Pro

Pad 2

2025 1. Çeyrek