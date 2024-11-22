Dünyanın en popüler akıllı telefon markalarından biri olan OPPO, Android 15 tabanlı kullanıcı arayüzü ColorOS 15'i geçtiğimiz dönemde resmen tanıtmış, bu ayın başlarında ise Çin özelinde güncelleme takvimini paylaşmıştı. Şimdi ise ColorOS 15'in dünya çapında güncelleme takvimi açıklanmış durumda.
Paylaşılan takvime baktığımızda OPPO'nun bu ay itibarıyla güncellemelere başlayacağını görüyoruz. OPPO Find N3, Find N3 Flip ve Reno11 Pro 5G, ColorOS 15 güncellemesi alacak ilk modeller olacak. OPPO F23 5G gibi modeller ise güncelleme için biraz daha beklemek zorunda olacak.
OPPO ColorOS 15 (Android 15) güncelleme takvimi:
Kasım 2024
- Find N3
- Find N3 Flip
- Reno 11 Pro 5G
Aralık 2024
- Reno 12 Pro 5G
- Reno 12 5G
- Reno 12 FS 5G
- Reno 12 F 5G
- Reno 11 5G
- Reno 11 F 5G
- K12x
- F27
- F25 Pro
- Pad 3 Pro
- Pad 2
2025 1. Çeyrek
- Find N2 Flip
- Find X5 Pro
- Find X5
- Reno 11 A
- Reno 10 Pro+ 5G
- Reno 10 Pro 5G
- Reno 10 5G
- F27 Pro+ 5G
- Reno 12 FS
- Reno 12 F
- Reno 11 FS
- Reno 8T 5G
- Reno 8T
- F23 5G