54 Saat Pil Ömrü, ANC Gibi Özellikleri Aşırı Ucuza Sunan OPPO Enco Air 5 Pro Kulaklıklar Tanıtıldı

OPPO, harika özellikleri uygun fiyata sunan ANC destekli yeni kablosuz kulaklıkları Enco Air 5 Pro'yu tanıttı.

Türkiye’de de birçok farklı cihazını gördüğümüz Çin merkezli marka OPPO, yalnızca akıllı telefonlar değil, çeşitli kategorilerden diğer cihazlarla da karşımıza çıkıyor. Şimdi ise şirket, özellikleri ile dikkat çeken ve uygun bir fiyatla gelen Enco Air 5 Pro kablosuz kulaklığını tanıttı.

OPPO’nun yeni kulaklığı 2024’te tanıtılan Enco Air 4 Pro modelinin halefi olarak geliyor. Cihazda bir önceki nesle göre ses kalitesinden pil ömrüne kadar her konuda iyileştirme yapıldığını görüyoruz.

OPPO Enco Air 5 Pro neler sunuyor?

Çin’de tanıtılan Enco Air 5 Pro modeli, silikonlu tasarımla geliyor. Kulaklıkların 4,4 gramlık ağırlığı var. Kutuyla birlikte ise 43 gram ağırlık bulunuyor. Böylece hafif ve konforlu kullanım sunulabiliyor. Kutunun 63.37 × 50.03 × 24.74 mm, her bir kulaklığın ise 30.91 × 17.06 × 19.93 mm boyutlara sahip olduğunu belirtelim.

Kulaklık, 5.000 Hz'e kadar gürültü azaltma frekans aralığıyla 55 dB'e kadar aktif gürültü engellemeyi destekliyor. Bu 4.000 Hz ve 49 dB sunan bir önceki nesle kıyasla önemli bir iyileştirme demek. Cihazda 12 mm'lik bir bas sürücüsü kullanılıyor ve 20 Hz ila 40 kHz frekans aralığı destekleniyor. Ayrıca, AAC ve SBC kodeklerinin yanı sıra 1 Mbps'ye kadar kablosuz iletim hızıyla LHDC 5.0 Hi-Res Audio desteği de var.

Bluetooth 6.0 ile gelen OPPO Enco Air 5 Pro, aynı anda 2 cihaza bağlanma, oyun ve videolara özel 47 ms düşük gecikmeli mod, dokunmatik hareketler, yapay zekâ destekli gürültü azaltma, saatte 25 km'ye kadar rüzgar hızlarında bile arama netliğini koruyan akıllı bir rüzgar gürültüsü azaltma algoritması, yapay zekâ çeviri desteği gibi özelliklere de sahip.

Kulaklıklarda 62 mAh’lik, kutuda ise 530 mAh’lik pil var. Bu sayede ANC açıkken 7 saate kadar, kutuyla birlikte 29 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC kapalıyken bu oranlar 13 saat ve 54 saate çıkıyor. Beyaz ve siyah renkle sunulacak Enco Air 5 Pro modelinin fiyatı ise 47 dolar.