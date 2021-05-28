OPPO, pek çok gelişmiş özelliğe sahip olsa da fiyat etiketiyle üzen yeni kablosuz kulaklığı Enco Free2'yi duyurdu. OPPO Enco Free2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

OPPO, en yeni tam kablosuz kulaklık modeli olan OPPO Enco Free2'yi duyurdu. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sunan Enco Free2, ayrıca şarj kutusu ile birlikte toplamda 30 saate varan kullanım süresi sunarak bataryalı bir cihaz kullandığınızı unutturmayı vadediyor.

Yeni OPPO Reno6 ailesi ile birlikte duyurulan Enco Free2, duyurulmasının üzerinden yaklaşık 1 buçuk yıl geçen orijinal Enco Free'nin devam modeli olarak karşımıza çıkıyor. OPPO'nun açıklamalarına göre Enco Free2'nin en dikkat çeken özelliği, 42dB'e kadar ANC sunabilmesi.

Bluetooth 5.2 ile düşük gecikmeli güçlü bir kablosuz bağlantı sunan kablosuz kulaklık, oyun modunda yalnızca 94ms gecikme sunuyor. Ayrıca üç mikrofonla çalışan gürültü algoritması; rüzgar sesi önleme, görüşmeler sırasında dış gürültüyü bastırma gibi imkanlar da sunuyor. Ayrıca Enco Free2'nin dokunmatik yüzeyi uyumlu OPPO telefonlarda kamera deklanşörü olarak da kullanılabiliyor. Saçma ama eğlenceli bir özellik…

Kulaklıklar, ANC kapalı durumdayken 6,5 saat kullanım ömrüne sahipken; şarj kutusu, tek şarj ile kullanım süresini 30 saate kadar çıkarıyor. OPPO, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan Enco Free2 için 93 dolar fiyat etiketi açıklamış durumda ki bu, kulaklıkların pek de bütçe dostu olmadığı anlamına geliyor.