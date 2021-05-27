OPPO Reno6 Ailesi Duyuruldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri

OPPO, üç farklı modelden oluşan OPPO Reno6 ailesini duyurdu. OPPO Reno6 5G, OPPO Reno6 Pro 5G ve OPPO Reno6 Pro+, kullanıcılara farklı özelliklerle kaliteli bir akıllı telefon deneyimi vadediyor.

Dünyanın en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri olan OPPO, yeni Reno6 serisini duyurdu. OPPO Reno6 5G, OPPO Reno6 Pro 5G ve OPPO Reno6 Pro+ şeklinde üç farklı modelden oluşan yeni Reno6 ailesi, hem tasarım hem de donanım açısından birbirlerine yakın cihazlar olmalarına rağmen küçük farklar ile tüketicilere farklı fiyat seviyelerinde alternatifler sunmuş oluyor.

Tasarım açısından bakacak olursak tüm Reno6 modellerinin yüksek ekran/gövde oranı sunduklarını ifade edebiliriz. Ancak serinin giriş modeli olan Reno6 5G, pop-up kamera tasarımı ile gerçek uçtan uca ekran deneyimi sunarken; diğer iki model, kamera deliğinin eksi puanını kavisli ekran ile telafi ediyor.

Yeni OPPO Reno6 5G, MediaTek'in Dimensity 900 işlemcisinden güç alan ilk telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlemcinin genel olarak orta ile üst seviye arasında bir performans sunacağını söyleyebiliriz. Ortanca model OPPO Reno6 Pro 5G, yine MediaTek'in Dimensity 1200 işlemcisinden güç alırken; en üst model olan OPPO Reno6 Pro+, Qualcomm'un Snapdragon 870 işlemcisinden güç alıyor ve amiral gemisi segmente yakın bir performans vadediyor.

OPPO Reno6 5G özellikleri

İşlemci : CPU: MediaTek Dimensity 900 GPU: Mali-G68 MC4

: RAM : 8/12 GB

: 8/12 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : Boyut: 6,43 inç Çözünürlük: Full HD+, 2400×1080 piksel Yenileme Hızı: 90 Hz Panel: AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 64 MP, f/1,7 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2,2 Makro Kamera: 2 MP, f/2,4

: Ön Kamera : 32 MP, f/2,4

: 32 MP, f/2,4 Batarya : Kapasite: 4.500 mAh Hızlı Şarj: 65W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: ColorOS 11.3

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OPPO Reno6 Pro 5G özellikleri

İşlemci : CPU: MediaTek Dimensity 1200 GPU: ARM G77 MC9

: RAM : 8/12 GB

: 8/12 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : Boyut: 6,55 inç Çözünürlük: Full HD+, 2400×1080 piksel Yenileme Hızı: 90 Hz Panel: AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 64 MP, f/1,7 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2,2 Makro Kamera: 2 MP, f/2,4 Retro Portre: 2 MP

: Ön Kamera : 32 MP, f/2,4

: 32 MP, f/2,4 Batarya : Kapasite: 4.300 mAh Hızlı Şarj: 65W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: ColorOS 11.3

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OPPO Reno6 Pro+ özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 870 GPU: Adreno 650

: RAM : 8/12 GB

: 8/12 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : Boyut: 6,55 inç Çözünürlük: Full HD+, 2400×1080 piksel Yenileme Hızı: 90 Hz Panel: AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 50 MP, f/1,8 Ultra Geniş Açı Kamera: 16 MP, f/2,2 Telefoto Kamera: 13 MP, f/2,4 Makro: 2 MP, f/2,4

: Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : Kapasite: 4.500 mAh Hızlı Şarj: 65W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: ColorOS 11.3

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OPPO Reno6 fiyatları