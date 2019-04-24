Oppo F11 Pro Avengers Özel Sürümü Resmen Duyuruldu

Oppo, Marvel hayranlarının kesinlikle dikkatini çekecek olan Oppo F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition modelini resmi olarak duyurdu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, F11 Pro modelinin OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition adında özel bir sürümünün piyasaya çıkacağını zaten açıklamıştı. Şirket, bugün itibarıyla cihazın resmi duyurusunu gerçekleştirdi ve böylece cihazın fiyatı ve kutu içeriği de belli olmuş oldu.

Özel tasarım bir kutuyla birlikte gelen OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition’ı satın alanlar özel tasarımlı bir akıllı telefonun yanı sıra bir Avengers ve ‘asil’ Avengers üyelerinin çıkartmalarına,özel bir kılıfa, bir Avengers rozetine ve şarj kablosuzla birlikte bir hızlı şarj adaptörüne sahip olacaklar.

OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition

MediaTek Helio P70 işlemci

6GB RAM, 128GB depolama

6.5 inç Full HD+ LCD ekran

48 MP + 5 MP çift arka kamera

16 MP ön kamera

Android 9 Pie işletim sistemi

4.000 mAh batarya

Peki böylesine özel bir akıllı telefona sahip olmanın bedeli nedir? 3 Mayıs itibarıyla satışa sunulacak olan OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition için 340 dolarlık bir fiyat belirlenmiş durumda. Bu da cihazın vergiler hariç 2.000 TL civarında bir fiyata sahip olduğu anlamına geliyor. Bu fiyatı hak edip etmediği ise tamamen sizin yorumunuza kalmış bir durum.