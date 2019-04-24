Vivo Y17 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, devasa bataryasıyla şarj konusunda, üçlü arka kamerasıyla ise fotoğraf konusunda kullanıcıyı üzmeyecek olan Vivo Y17'yi duyurdu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta segment Y serisinin en yeni üyesi Vivo Y17’yi resmi olarak tanıttı. 5.000 mAh büyüklüğündeki devasa bataryası ve 18W hızlı şarj desteği ile şarj süresi ve dolumu konusunda kullanıcıyı neredeyse hiç üzmeyecek olan cihaz, ayrıca %89 ekran/gövde oranı sunan 6,35 inçlik ekranı ile iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Vivo Y17’nin bir diğer öne çıkan özelliği ise üçlü arka kamera kurulumu. 12 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel geniş açı lensi ve 2 megapiksel derinlik sensörü sayesinde Vivo Y17, oldukça etkileyici bir fotoğraf kalitesi sunmayı başarıyor. Ayrıca cihazın önünde de 20 megapiksel çözünürlüğünde yüz güzelleştirme destekli bir selfie kamerası yer alıyor.

Vivo Y17 Özellikler

MediaTek Helio P35 işlemci

4 GB RAM, 128 GB depolama

6,35 inç HD+ LCD ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

12MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamera

20MP ön kamera

2.4G+5G Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB 2.0, GPS, FM, 4G LTE

5000mAh batarya

Mavi ve mor olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Vivo Y17’nin yerel fiyatı 1.525 TL olarak belirlendi. Tahmin edebileceğiniz gibi bu fiyata Türkiye’de akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.