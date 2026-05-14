OPPO’nun "1 Milyon Katlama" Garantili Yeni Amiral Gemisi Find N6 Türkiye’ye Geliyor: İşte Çıkış Tarihi

OPPO, katlanabilir telefon pazarındaki yeni amiral gemisi Find N6 modelini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. 1 milyon kez katlanmaya dayanıklı menteşe sistemiyle dikkat çeken cihazın, güçlü donanımı ve premium tasarımıyla kısa süre içinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Deniz Şen

OPPO, katlanabilir ekranlı akıllı telefon pazarındaki yeni kozu Find N6'yı, 1 milyon katlama dayanıklılığı ve "Sıfır Kıvrım Hissi" vaadiyle Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor.

Sıfır kıvrım hissi ve mühendislik harikası menteşe

OPPO, katlanabilir telefonların en büyük kullanıcı çekincesi olan "ekran izi" sorununa, Find N6 modelinde yer verdiği "Sıfır Kıvrım Hissi" teknolojisiyle yanıt veriyor. Cihazın kalbinde, sektörde bir ilk olduğu belirtilen 3D Likit Baskı teknolojisiyle üretilen 2. Nesil Titanyum Esnek Menteşe yer alıyor. Bu üretim tekniği, menteşe içindeki pürüzleri mikroskobik seviyede gidererek ekran açıldığında kusursuz bir düzlük vadediyor.

Cihazın ekran yüzeyinde kullanılan otomatik düzgünleşen esnek cam, yüksek şekil toparlanma kabiliyeti sayesinde her katlamadan sonra ekranın eski formuna dönmesine yardımcı oluyor. Bu sayede uzun vadeli kullanımda oluşabilecek derin kırışıklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Dayanıklılıkta yeni sınır: 1 milyon katlama

OPPO Find N6, dayanıklılık tarafında çıtayı oldukça yukarı taşıyor. TÜV Rheinland tarafından test edilen cihaz, 600.000 katlama sonrasında bile ekran düzgünlüğünü korumayı başarırken, toplamda 1 milyon katlama testini başarıyla tamamlayarak bu alanda yeni bir referans noktası oluşturuyor.

Günlük kullanım senaryolarına karşı da hazırlıklı olan model; IP56, IP58 ve IP59 suya ve toza dayanıklılık sertifikalarına sahip. IP59 sertifikası, cihazın yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıktaki su jetlerine karşı bile dirençli olduğunu simgeler ki bu akıllı telefonlarda nadir görülen bir koruma seviyesi anlamına geliyor.

Performans kanadında OPPO, Qualcomm'un en güncel ve verimli yonga seti olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformuna yer veriyor [S1]. Bu güçlü işlemciye, uzun kullanım süreleri sunması hedeflenen 6000 mAh kapasiteli silikon karbon pil eşlik ediyor. (Background) Silikon karbon pil teknolojisi, geleneksel lityum-iyon pillere göre aynı hacimde daha yüksek enerji yoğunluğu sunarak cihazların hem ince kalmasını hem de daha yüksek kapasite sunmasını sağlar.

Kamera tarafında ise marka, ikonik Hasselblad iş birliğini devam ettiriyor. Find N6, 200 MP ana kameraya sahip Hasselblad Master Kamera Sistemi ile donatılmış durumda [S1]. Cihazın dış ekranı 6.62 inç, ana iç ekranı ise açıldığında 8.12 inç boyutuna ulaşıyor.

Türkiye çıkış rarihi ve renk seçenekleri

OPPO Find N6, Türkiye'deki kullanıcılar için iki farklı renk seçeneğiyle geliyor: Güneş Turuncusu ve Kozmik Titanyum. Cihazın Mayıs ayı sonunda anlaşmalı satış kanallarında satışa sunulması bekleniyor. Türkiye satış fiyatı ise kaynak paketinde henüz net bir rakamla yer almıyor.

