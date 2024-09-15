OPPO Find X8, X8 Pro ve X8 Ultra'nın batarya kapasiteleri ve şarj özellikleri detaylarıyla gün yüzüne çıktı. Ekim'de tanıtılmaları bekleniyor.

Çinli teknoloji devi OPPO'nun merakla beklenen Find X8 serisine dair yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Sızıntılar, Find X8, X8 Pro ve X8 Ultra modellerinin batarya boyutlarını ve şarj kapasitelerini detaylı şekilde ortaya koyuyor.

Find X8 ve X8 Pro'nun batarya kapasiteleri sırasıyla 5,700mAh ve 5,800mAh olarak belirlenmiş. Her iki model de 80W kablolu şarjı destekleyecek. X8 Pro'nun kablosuz şarj hızı ise 50W olarak belirtildi, ancak standart Find X8'in kablosuz şarj hızı hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Öte yandan Find X8 Ultra daha büyük bir 6,000mAh bataryaya sahip olacak ve 100W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

Find X8 serisinin tüm modelleri 80W kablolu şarj destekleyecek

Sızıntılar, Find X8, Find X8 Pro ve Find X8 Pro Uydu İletişim Versiyonu'nun tümünün 80W kablolu şarj desteği sunacağını gösteriyor. Ancak Find X8 Ultra'nın Çin'de henüz bir sertifikası bulunmuyor. Find X8 görüntüleri, cihazın 6.5 inç büyüklüğünde ekran, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağını gösteriyor.

OPPO'nun yeni Find X8 serisi, güçlü batarya ve şarj özellikleri ile dikkat çekiyor. Ekim ayında tanıtılması beklenen bu modeller şimdiden merakla bekleniyor diyebiliriz.