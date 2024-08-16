Android 16 Güncellemesi Almayacak Oppo Telefonlar Belli Oldu

OPPO, Android 15 güncellemesi ile birçok modeline son işletim sistemi güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Güncelleme, Android dünyasına heyecan verici yenilikler getirirken, bazı OPPO kullanıcılarının cihazlarının Android 15'ten sonra yeni işletim sistemi güncellemeleri almayacağı da biliniyor. Kullanıcıların cihazlarını güncel ve güvenli tutabilmeleri için artık alternatif modellere geçiş yapmaları gerekecek.
Android 15, son büyük güncellemesi olacak OPPO telefonlar
- OPPO Find X5 Pro
- OPPO Find X5
- OPPO Reno 10 Pro+
- OPPO Reno 10 Pro
- OPPO Reno 10
- OPPO Reno 9 Pro+
- OPPO Reno 9 Pro
- OPPO Reno 9
- OPPO Reno 8T 5G
- OPPO Reno 8T
- OPPO F23
- OPPO K11x
- OPPO K11
- OPPO A60
- OPPO A3 Pro
- OPPO A3x
- OPPO A3
Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Android 15 güncellemesinden sonra bu cihazların yeni işletim sistemi güncellemeleri alamayacağı öngörülüyor. Bu değerlendirme geçmiş güncelleme politikaları dikkate alınarak yapılmıştır.
Yeniliklerden yararlanmak isteyen kullanıcıların, bu cihazların sunduğu özellikleri ve potansiyel alternatifleri göz önünde bulundurarak plan yapmaları gerekebilir. Kullanıcıların cihazlarını uzun süre güncel ve güvenli tutabilmek için alternatifler üzerinde düşünmeleri faydalı olacaktır.