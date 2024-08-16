Android 16 Güncellemesi Almayacak Oppo Telefonlar Belli Oldu

OPPO'nun Android 15 güncellemesi sonrası güncelleme almayacak telefonları belli oldu.

OPPO, Android 15 güncellemesi ile birçok modeline son işletim sistemi güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Güncelleme, Android dünyasına heyecan verici yenilikler getirirken, bazı OPPO kullanıcılarının cihazlarının Android 15'ten sonra yeni işletim sistemi güncellemeleri almayacağı da biliniyor. Kullanıcıların cihazlarını güncel ve güvenli tutabilmeleri için artık alternatif modellere geçiş yapmaları gerekecek.

Android 15, son büyük güncellemesi olacak OPPO telefonlar

OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X5

OPPO Reno 10 Pro+

OPPO Reno 10 Pro

OPPO Reno 10

OPPO Reno 9 Pro+

OPPO Reno 9 Pro

OPPO Reno 9

OPPO Reno 8T 5G

OPPO Reno 8T

OPPO F23

OPPO K11x

OPPO K11

OPPO A60

OPPO A3 Pro

OPPO A3x

OPPO A3

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Android 15 güncellemesinden sonra bu cihazların yeni işletim sistemi güncellemeleri alamayacağı öngörülüyor. Bu değerlendirme geçmiş güncelleme politikaları dikkate alınarak yapılmıştır.

Yeniliklerden yararlanmak isteyen kullanıcıların, bu cihazların sunduğu özellikleri ve potansiyel alternatifleri göz önünde bulundurarak plan yapmaları gerekebilir. Kullanıcıların cihazlarını uzun süre güncel ve güvenli tutabilmek için alternatifler üzerinde düşünmeleri faydalı olacaktır.