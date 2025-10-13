Harici Lens Takabileceğiniz Telefon vivo X300 Pro Duyuruldu: Fiyat ve Özellikleri!

vivo, uzun zamandır gündemde olan yeni akıllı telefonları X300 Pro ile X300'ü resmen duyurdu. Oldukça iyi özelliklerle donatılan telefonlar, makul fiyatları ile de tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyorlar. İşte vivo X300 serisinin özellikleri ve fiyatları...

Çinli teknoloji devi vivo, uzun zamandır gündemde olan yeni telefonları X300 ile X300 Pro'yu az önce düzenlediği bir etkinlikte duyurdu. Şirketin yeni telefonları, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki vivo'nun yeni akıllı telefonları neler sunuyor? Bu telefonların fiyatları ne kadar? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan vivo X300 serisine yakından bakalım.

Karşınızda vivo X300 Pro:

vivo X300 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük sunan AMOLED ekranla donatıldı. Bu ekran 1-120 Hz tazeleme oranıyla pürüzsüz bir deneyim vadediyor. 50 MP çözünürlük sunan Samsung JN1 sensörlü selfie kameranın bulunduğu X300 Pro'daki en önemli yenilik, telefona eklenen yeni bir buton. Apple'ın Eylem Butonu'na benzer bir şekilde tasarlanan fiziksel tuş ile zil ve titreşim modu ayarlanabilecek, kamera uygulaması açılabilecek ve daha bir çok işlev için kullanılabilecek.

vivo'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirilmiş durumda. 90W kablolu, 40W kablosuz şarj desteği sunan 6.510 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan vivo X300 Pro, Android 16 tabanlı OriginOS 6 arayüzü ile çalışacak. vivo, bu hamleyle FuntouchOS devrini tamamen kapatmış oldu.

vivo X300 Pro'nun arka kamera kurulumu, bu akıllı telefonu tüm rakiplerinden ayırıyor. Telefonun kamera kurulumunda Sony LYT-828 sensörlü 50 MP ana kamerayı görüyoruz. Samsung JN1 sensörlü 50 MP'lik ultra geniş açılı kamerası da bulunan X300 Pro, 200 MP periskop telefoto kameraya da ev sahipliği yapacak. Kullanıcılar, bu kamera kurulumunu daha da etkileyici bir hâle getirmek için harici bir lens ve kamera tutucu aparat kullanabilecekler. Tahmin edebileceğiniz üzere bu ekipman, telefondan ayrı bir aksesuar olarak satın alınacak.

vivo X300 Pro teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.78 inç, 1.5K (1260 x 2800 piksel), 1-120 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9500 RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 50 MP (Samsung JN1) Arka Kamera 50 MP (Sony LYT-828) + 50 MP (Samsung JN1) + 200 MP (Samsung HPB) Batarya 6.510 mAh (40W kablosuz, 90W kablolu) İşletim Sistemi OriginOS 6 (Android 16)

vivo X300 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 745 dolar 16 GB + 512 GB 845 dolar 16 GB + 1 TB 945 dolar

Gelelim vivo X300'e:

vivo X300, X300 Pro'nun biraz daha kompakt versiyonu diyebiliriz. Bu bağlamda; giriş seviye telefonda yine 1.5K çözünürlük sunan 6.31 inç boyutlu 8T LTPO ekranla karşılaşıyoruz. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, vivo X300 Pro'daki 50 MP Samsung JN1 selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

vivo X300 Pro'da gördüğümüz MediaTek Dimensity 9500 işlemci bu modelde de bizleri karşılıyor. Ayrıca vivo X300'de de 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı yer alıyor. Daha kompakt gövdenin doğal bir sonucu olarak 6.040 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan vivo X300, abisi gibi 90W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Tüm bunlara ek olarak Android 16 tabanlı OriginOS 6 arayüzü, vivo X300'e de hayat verecek.

vivo X300, dışarıdan bakıldığı zaman X300 Pro ile aynı kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Hatta X300 Pro'da bahsettiğimiz harici lens, bu telefonda da kullanılabilecek. Ancak burada önemli bir farklılık var; vivo X300'ün 200 MP ana kamerası, 50 MP ultra geniş açılı kamerası ve 50 MP telefoto kamerası bulunuyor.

vivo X300 teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.31 inç, 1.5K (2640 x 1216 piksel), 1-120 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9500 RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Arka Kamera 200 MP (f/1.68) + 50 MP (f/2.57) + 200 MP (f/2.0) Batarya 6.040 mAh (40W kablosuz, 90W kablolu) İşletim Sistemi OriginOS 6 (Android 16)

vivo X300 fiyatı: