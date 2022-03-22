OPPO, dünyanın ilk ışın izleme teknolojisi desteği sunan mobil uygulamasını duyurdu. Şu an için sadece OPPO Find X5 Pro'da bulunan ve özel duvar kağıtları sunan mobil uygulama, ilerleyen dönemlerde APK olarak da yayınlanacak.

Hayatımıza bundan birkaç yıl önce "ışın izleme" olarak isimlendirilen yeni bir teknoloji girdi. İlk etapta bilgisayar ve oyun konsollarında karşımıza çıkan bu teknoloji, görüntü kalitesini benzersiz bir hale getiriyordu. Hala pek çoğumuzun erişemediği bu teknoloji, bir süredir akıllı telefonlarda da kullanılıyor. Örneğin Samsung'un Galaxy S22 ailesinde kullandığı AMD GPU destekli Exynos 2200 ile MediaTek Dimensity 9000, ışın izleme teknolojisini akıllı telefonlara taşıdı.

Işın izleme teknolojisinin akıllı telefonlar için abartılı olduğunu düşünebilirsiniz. Açık konuşmak gerekirse bu noktada haksız olduğunuzu söyleyemeyiz. Ancak teknoloji şirketleri, bu teknolojiyi fazlasıyla önemsiyorlar gibi görünüyor. Zira OPPO, dünyanın ilk ışın izleme teknolojisi desteğine sahip mobil uygulamasını resmen duyurdu. Bu uygulama, MediaTek Dimensity 9000'den güç alan OPPO Find X5 Pro'da kullanılabiliyor.

Işın izleme destekli mobil uygulama, bu teknolojinin telefonlara neler getirebileceğini gösteriyor

OPPO tarafından duyurulan uygulama, Oppo Find X5 Pro için bazı duvar kağıtları sunuyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu duvar kağıtları da ışın izleme teknolojisini destekliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre ışın izleme destekli mobil uygulama, 2022 yılı içerisinde APK olarak da yayınlanacak. Ancak bu uygulamadan gerçekten verim alabilmeniz için Exynos 2200 ya da MediaTek Dimensity 9000 ile çalışan bir akıllı telefona ihtiyaç duyulacak.

Akıllı telefonlardaki ışın izleme teknolojisiyle ilgili açıklamalarda bulunan OPPO üst yöneticilerinden Jane Tian, bu teknoloji ile özellikle de mobil oyunlarda devrim yaşanacağını söyledi. Işın izleme destekli duvar kağıdı uygulaması ile ilgili de konuşan Tian, bu uygulamanın yalnızca bir başlangıç olduğunu belirtti.

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