OPPO, 150W SuperVOOC hızlı şarj sistemini duyurdu. Yeni nesil şarj sisteminin 5 dakikada yüzde 50 şarj desteği sunduğu ifade edildi.

Çin merkezli teknoloji şirketi OPPO, bugün yeni nesil 150W SuperVOOC hızlı şarj sistemini duyurdu. 4.500mAh pili sadece beş dakika içerisinde yüzde 1’den yüzde 50’ye getirebildiği iddia edilen sistemin, 15 dakikada ise yüzde 100 şarj sunabileceği söyleniyor.

Yapılan açıklamalara göre özel şarj cihazı ile desteklenecek sistem ilk olarak bu yılın ikinci çeyreğinde çıkacak olan ve henüz resmi adı açıklanmayan bir OnePlus akıllı telefon modeli alacak. Bütün bunlarla birlikte telefonun bir amiral gemisi mi yoksa şirketin orta seviye Nord serisinin bir parçası mı olacağı şimdilik bilinmiyor. 150W hızlı şarjın, 80W hızlı şarj olan OnePlus ve OPPO'nun son amiral gemilerinde kullandıkları gücün neredeyse iki katı olması dikkat çekiyor.

15 dakikada yüzde 100 şarj desteği

OPPO şimdiye kadar hızlı şarj teknolojisi için SuperVOOC’u kullanırken, OnePlus Warp şarjını kullanmaktaydı; ancak iki şirketin bir araya gelmesi ve OnePlus'ın OPPO’nun alt markası olmasının ardından OnePlus, Warp’ı kullanmayı bırakmıştı.

Bu kadar yüksek voltajlı şarjın bir cihazın pili üzerindeki etkisiyle ilgili endişeler hakkında ise OnePlus, "Pil Sağlık Motoru" (BHE) teknolojisi sayesinde bir pilin 150W SuperVOOC ile 1.600 şarj döngüsünden sonra nominal kapasitesinin yüzde 80'ini korumaya devam etmesi gerektiğini belirterek endişelerin yersiz olduğunu ifade ediyor.

Daha hızlısı için çalışmalar devam ediyor

Yakında OnePlus ve buna ek olarak Realme cihazlara gelmesi gereken 150W şarj teknolojisinin yanı sıra OPPO, 240W hızlı şarj konseptine dair kanıtlar da sunuyor. Bu teknolojiyi ticarileştirmek adına henüz herhangi bir söylemde bulunmayan şirket, 240W SuperVOOC şarj teknolojisinin sadece dokuz dakikada 4.500 mAh pili yüzde 100'e kadar şarj edebildiğini iddia ediyor.