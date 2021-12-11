Oppo, gçtiğimiz günlerde ilk katlanabilir telefonunu 15 Aralık'ta tanıtacağını açıklamıştı. Dün ise sızdırdığı görüntüler ile tanınan Evan Blass, 'Find N' isimli telefonun yüksek kaliteli fotoğraflarını paylaştı.

Çin merkezli Oppo, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla uzun yıllardır beklenen katlanabilir telefonunu duyurmuştu. Şirket yayımladığı basın açıklamasında ‘Oppo Find N’ isimli katlanabilir telefonun 15 Aralık Çarşamba günü resmi olarak tanıtılacağını ifade etmişti.

Şirket paylaştığı bir videoda telefona küçük bir bakış sağlamıştı ancak bu birkaç saniyelik görüntüler, Find N’nin nasıl görüneceği hakkında bize pek bilgi vermiyordu. Ancak dün sızdırılan yeni fotoğraflar, şirketin heyecanla beklenen telefonunun tasarımı hakkında bize yeni bilgiler sağladı.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ile benzerlik gösteriyor

Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Evan Blass (@evleaks), Twitter üzerinden Find N’nin yüksek kaliteli fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde en çok dikkat çeken şey, telefonun Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 3 ile oldukça fazla benzerlik göstermesi. Telefonun bir kitap gibi açılıp kapanabildiği, Galaxy Z Fold 3’teki gibi üç arka kamera bulundurduğu da sızdırılan fotoğraflarda gözlemlenebiliyor.

Görüntülerde Find N’nin; siyah, beyaz, gri, soluk yeşil ve lavanta gibi renklere sahip olduğu da göze çarparken cihazın alt kısmında bulunan ‘Bulmanız için Tasarlandı’ yazısı da dikkat çekiyor. Oppo’nun Find N'yi ‘altı farklı prototipten’ geçirdiğini bilsek de şirket, şu ana kadar telefon hakkında pek fazla detay paylaşmadı.

“Akıllı telefonların geleceği”

Akıllı telefon üreticilerinin katlanabilir telefonlara yönelik yatırımları devam ediyor. Bu üreticiler, katlanabilir telefonların ana akım hâline gelerek akıllı telefonların geleceği olmasını istediklerini belirtiyor. Oppo Find N’nin ürün müdürü Pete Lau da bu durum ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Bu tarz cihazlar akıllı telefonların geleceği olacak. Herkesin benzer konfigürasyonlara sahip olduğu bu yıllarda akıllı telefon deneyimleri gelişmemeye başladı. Bu yüzden katlanabilir telefonların önemi daha da arttı. Eğer akıllı telefonlar hakkındaki genel düşünceleri yıkabilirsek, sektörde bir devrim daha yaratabiliriz.”

Uzmanlara göre şu anda akıllı telefonların cebimizde bulunabilmesi için iki engel var. Bunlar; güvenilirlik ve yüksek fiyatlar. Eğer üreticiler yıllarca dayanabilecek kadar sağlam telefonlar üretebilirse ve herkesin satın alabileceği fiyatlar belirlenebilirse, akıllı telefonların ana akım haline gelmesi mümkün olabilir.