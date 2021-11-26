OPPO Reno7 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

OPPO, orta segmentin yeni hakimi olacak gibi duran akıllı telefon serisi OPPO Reno 7'yi tanıttı. Üç farklı modelle piyasaya sürülecek olan seri, aynı zamanda daha önce görmediğimiz bir yeniliğe de ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefon dünyasındaki hızlı çıkışını sürdüren OPPO, bugün yeni akıllı telefon serisi OPPO Reno 7’yi tanıttı. Şirketin orta segmentte duman estireceğini şimdiden gösteren akıllı telefon serisi, OPPO Reno 7, OPPO Reno 7 Pro ve OPPO Reno 7 SE olmak üzere üç modele ev sahipliği yapıyor. Gelin, yeni serinin detaylarına bakalım.

OPPO Reno 7 serisindeki telefonlar, boyutları farklı olsa da aynı ekran özelliklerini ve bataryaları taşıyorlar. Her üç telefon da 5G desteğiyle, 90 Hz tazeleme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor ve 4.500 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. Öte yandan Reno 7 serisi, akıllı telefon dünyasında daha önce görmediğimiz ve oldukça hoş gözüken bir yeniliği de beraberinde getiriyor. OPPO, arka kamera kurulumunun kalınlığını faydasına kullanarak buraya bir bildirim ışığı yerleştirmiş durumda. Her üç telefon da aynı tasarımı taşıyor.

OPPO Reno 7 serisinin özellikleri:

OPPO Reno 7 5G özellikleri:

OPPO Reno 7 5G, 6,43 inçlik FHD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip. 12 GB RAM’e kadar destek veren ve 256 GB depolama alanı sunan telefon, işlemci bölümündeyse Qualcomm Snapdragon 778G’ye yer veriyor. Delikli ekran tasarımıyla gelen telefon, ekranın sol üst kısmında kameraya yer veriyor. Arka taraftaysa bizi hoş bir kurulum tasarımına sahip üç farklı kamera karşılıyor.

Ekran: 6,43 inç, FHD+ AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 koruma

6,43 inç, FHD+ AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 koruma İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778

Qualcomm Snapdragon 778 RAM: 8 / 12 GB

8 / 12 GB Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Arka Kamera: 64 MP ana kamera (f/1,7), 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera

Ön Kamera: 32 MP Sony IMX709

32 MP Sony IMX709 Batarya: 4.500 mAh, 60 W hızlı şarj desteği

4.500 mAh, 60 W hızlı şarj desteği Bağlantı: 5G, NFC, Bluetooth 5.2

5G, NFC, Bluetooth 5.2 İşletim Sistemi: Android 11 (ColorOS 12 arayüzüyle)

OPPO Reno 7 Pro 5G özellikleri:

OPPO Reno 7 Pro, standart modelden farklı olarak 6,55 inçlik daha büyük bir ekrana yer veriyor. Bu ekranın çözünürlüğüyse aynı şekilde korunuyor. Telefonun standart modelden ayrıldığı noktalarsa işlemcisi, ana kamerası ve hızlı şarj desteği. OPPO Reno 7 Pro, MediaTek’in Dimensity 1200 Max işlemcisine yer veriyor.

Ekran: 6,55 inç, FHD+ AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 koruma

6,55 inç, FHD+ AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 koruma İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 Max

MediaTek Dimensity 1200 Max RAM: 8 / 12 GB

8 / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP Sony IMX766 ana kamera (f/1,8), 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera

50 MP Sony IMX766 ana kamera (f/1,8), 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 32 MP Sony IMX709

32 MP Sony IMX709 Batarya: 4.500 mAh, 65 W hızlı şarj desteği

4.500 mAh, 65 W hızlı şarj desteği Bağlantı: 5G, NFC, Bluetooth 5.2

5G, NFC, Bluetooth 5.2 İşletim Sistemi: Android 11 (ColorOS 12 arayüzüyle)

OPPO Reno 7 SE 5G özellikleri:

Serinin en ucuz modeli olan OPPO Reno 7 SE 5G, standart modelle aynı ekranı taşıyor. Telefonun diğer modellerden ayrıldığı noktaysa Pro modelinde olduğu gibi hızlı şarj desteği, kamera, işlemci ve ek olarak RAM desteği. OPPO Reno 7 SE, MediaTek’in Dimensity 900 işlemcisini taşıyor ve yalnızca 8 GB RAM seçeneği sunuyor.

Ekran: 6,43 inç, FHD+ AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 koruma

6,43 inç, FHD+ AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 koruma İşlemci : MediaTek Dimensity 900

: MediaTek Dimensity 900 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Arka Kamera: 48 MP Sony IMX581 ana kamera (f/1,7), 8 MP monokrom lensi, 2 MP makro kamera

48 MP Sony IMX581 ana kamera (f/1,7), 8 MP monokrom lensi, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 16 MP Sony Sony IMX471

16 MP Sony Sony IMX471 Batarya: 4.500 mAh, 33 W hızlı şarj desteği

4.500 mAh, 33 W hızlı şarj desteği Bağlantı : 5G, NFC, Bluetooth 5.2

: 5G, NFC, Bluetooth 5.2 İşletim Sistemi: Android 11 (ColorOS 12 arayüzüyle)

Oppo'nun bildirim ışığını kamera çıkıntısına taşıdığı yeni nesil tasarımı şöyle görünüyor:

Öte yandan bu tasarım her ne kadar güzel gözükse de, telefonumuzu sürekli arkasının üstüne koyduğumuzu düşünürsek gündüzleri pek de işe yaramayabilir.

OPPO Reno 7 serisinin fiyatları:

OPPO Reno 7 5G:

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 2.699 yuan (yaklaşık 5.120 TL + vergiler)

2.699 yuan (yaklaşık 5.120 TL + vergiler) 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 2.999 yuan (yaklaşık 5.680 TL + vergiler)

2.999 yuan (yaklaşık 5.680 TL + vergiler) 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 3.299 yuan (yaklaşık 6.250 TL + vergiler)

OPPO Reno 7 Pro 5G:

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı : 3.699 yuan (yaklaşık 7.000 TL + vergiler)

: 3.699 yuan (yaklaşık 7.000 TL + vergiler) 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 3.999 yuan (yaklaşık 7.580 TL + vergiler)

OPPO Reno 7 SE 5G: