OPPO Pad 5 Tanıtıldı: 3K 144 Hz Ekran, Dev Batarya ve Dahası:

OPPO, yeni tableti Pad 5'i resmen tanıttı. Cihaz, 144 Hz ekrandan büyük bataryasına kadar birçok dikkat çeken özellikle geliyor.

Ülkemizde de tercih edilen markalardan olan OPPO, Çin’de gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni Find X9 serisi amiral gemisi telefonlarını tanıtmıştı. Teknoloji devi, buna ek olarak farklı kategorilerden ürünlerini de duyurdu. **OPPO Pad 5 **isimli yeni tableti de bunlardan biriydi.

OPPO Pad 5 tablet, ekranından işlemcisine kadar her anlamda dikkat çeken özelliklerle geliyor. Arka tarafında pil şeklinde adaya yerleştirilmiş kamera tasarımı bulunan cihaz,** 5,99 mm inceliğe ve 577 gram ağırlığa** sahip.

OPPO Pad 5 neler sunuyor?

OPPO Pad 5 modeli, 12,1 inç boyutunda bir ekrana sahip. LCD panel gördüğümüz bu ekran, 3000x2120 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. 544 Hz dokunma örnekleme hızıyla gelen ekranda 900 nit parlaklık ve 10.7 milyon renk gibi özellikler de var. Tüm bunlar, kullanıcının akıcı ve sorunsuz bir ekran deneyimi yaşamasına olanak tanıyor.

Tablette MediaTek’in 3 nm sürecinde üretilen amiral gemisi işlemcisi **Dimensity 9400+’ı **görüyoruz. Bu işlemci Immortalis G925 MC12 GPU’yla eşleştirilmiş. Çip sayesinde üst düzey oyun performansı sunulabiliyor. **16 GB’lık LPDDR5X RAM **ve 512 GB’a çıkan UFS 4.1 depolamayı da unutmayalım.

Cihazın arkasında ve önünde 8 MP’lik kameralar var. Bu kameralar 4K 30 FPS video desteği sunuyor. En dikkat çeken özelliklerinden biri bataryası. Öyle ki 10420 mAh kapasiteli 67W hızlı şarj destekli bir bataryaya sahip. Cihaz, 10 dakika şarjla 10 saat pil ömrü sunabiliyor. Bunlar dışında Wi-Fi 7, mor, gümüş ve uzay grisi olmak üzere 3 renk seçeneği var.

OPPO Pad 5 teknik özellikleri

Ekran 12.1 inç, 3000x2120, 144 Hz, LCD İşlemci MediaTek Dimensity 9400+ RAM 8/12/16 GB Depolama 512 GB Arka kamera 8 MP Ön kamera 8 MP Batarya 10.420 mAh İşletim sistemi ColorOS 16

OPPO Pad 5 fiyatı