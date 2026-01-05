Türkiye'ye de Gelebilecek Akü Gibi Bataryalı Telefon OPPO Reno15 F Tanıtıldı

OPPO, Türkiye'ye de gelmesini beklediğimiz Reno15 F isimli yeni orta segment telefonunu duyurdu. İşte özellikleri.

En önde gelen akıllı telefon firmalarından biri olan OPPO, Reno15 serisini yakın zamanda resmen tanıtmıştı. Şirket, bu seriye yeni cihazlar da eklemeye devam ediyordu. Şimdi ise Reno15 F ismini alan bir model eklendi. Bu telefonun, Türkiye’de de satışa çıkma ihtimali oldukça yüksek.

OPPO Reno15 F 5G modeli orta segmentte konumlanan bir cihaz olarak geliyor. Buna rağmen dikkatk çeken özelliklerle donatıldığını söyleyebiliriz. Cİhazın ön tarafında delikli ekran tasarımı görüyoruz. Arkada ise sol üst tarafa yerleştirilen 3’lü kamera kurulumu var.

OPPO Reno 15F neler sunuyor?

Cihazda 6,57 inç boyutunda bir ekran var. Bu ekranda AMOLED panel kullanılmış. Ekran, 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlükle yüksek kalitede akıcı bir görüntü deneyimini kullanıcıyla buluşturabiliyor. 1400 nit maksimum parlaklıkla parlak ortamlarda ekranın kolayca görüntülenebildiğini ekleyelim.

Telefonda Qualcomm’un günlük işlemler için gayet yeterli bir orta segment işlemcisi olan Snapdragon 6 Gen 1 çipi bulunuyor. Bu işlemciye 12 GB’lık LPDDR4X RAM ve 512 GB’a çıkan UFS 3.1 depolama eşlik ediyor.

Cihazın arka tarafında 50 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro kamera olmak üzere 3 kamera var. Önde ise deliğe yerleştirilen 50 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. En dikkat çeken kısımlarından biri bataryası. Öyle ki 80W destekli 7000 mAh kapasiteli devasa bir pil ile sunuluyor.

ColorOS 16 ile kutudan çıkan Reno15 F modelinde; Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C, NFC, ekran içi parmak izi sensörü gibi özellikler de var. Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı. Reno14 F modeli ülkemize gelmişti. Bu yüzden Reno 15f’in de gelmesini bekliyoruz.

OPPO Reno15 F teknik özellikleri