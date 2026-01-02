Tümü Webekno
iPhone Benzeri Tasarıma Sahip Telefon OPPO Reno 15 Pro Max Duyuruldu: İşte Fiyatı!

OPPO, yepyeni amiral gemisi telefonları Reno 15 Pro Max ile Reno 15 Pro'yu küresel pazarlar için duyurdu. iPhone benzeri tasarıma sahip olan telefonlar, kabul edilebilir fiyatları ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar. İşte detaylar...

iPhone Benzeri Tasarıma Sahip Telefon OPPO Reno 15 Pro Max Duyuruldu: İşte Fiyatı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji şirketi OPPO, düzenlediği bir etkinlikre Reno 15 serisi telefonlarının üst düzey versiyonlarını duyurdu. OPPO Reno 15 Pro Max ve OPPO Reno 15 Pro olarak isimlendirilen telefonlar, küresel pazara sunulacak ve tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki OPPO'nun amiral gemisi sınıfında yer alan yeni telefonları tüketicilere neler sunuyor? Bu telefonların özellikleri ve fiyatları nasıl? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda OPPO Reno 15 Pro Max

Özellik
Ekran 6.78 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 8450
RAM 12 GB (LPDDR5x)
Depolama 512 GB (UFS 3.1)
Ön Kamera 50 MP
Arka Kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP
İşletim Sistemi ColorOS 16 (Android 16)
Batarya 6.500mAh (80W kablolu, 50W kablosuz)

OPPO Reno 15 Pro Max fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 512 GB 800 dolar

Ve OPPO Reno 15 Pro

Özellik
Ekran 6.32 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 8450
RAM 12 GB (LPDDR5x)
Depolama 256 GB (UFS 3.1)
Ön Kamera 50 MP
Arka Kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP
İşletim Sistemi ColorOS 16 (Android 16)
Batarya 6.200mAh (80W kablolu)

OPPO Reno 15 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 670 dolar
Akıllı Telefon Android Oppo

