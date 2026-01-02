iPhone Benzeri Tasarıma Sahip Telefon OPPO Reno 15 Pro Max Duyuruldu: İşte Fiyatı!

Çinli teknoloji şirketi OPPO, düzenlediği bir etkinlikre Reno 15 serisi telefonlarının üst düzey versiyonlarını duyurdu. OPPO Reno 15 Pro Max ve OPPO Reno 15 Pro olarak isimlendirilen telefonlar, küresel pazara sunulacak ve tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.
Peki OPPO'nun amiral gemisi sınıfında yer alan yeni telefonları tüketicilere neler sunuyor? Bu telefonların özellikleri ve fiyatları nasıl? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Karşınızda OPPO Reno 15 Pro Max
|Özellik
|Ekran
|6.78 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 8450
|RAM
|12 GB (LPDDR5x)
|Depolama
|512 GB (UFS 3.1)
|Ön Kamera
|50 MP
|Arka Kamera
|200 MP + 50 MP + 50 MP
|İşletim Sistemi
|ColorOS 16 (Android 16)
|Batarya
|6.500mAh (80W kablolu, 50W kablosuz)
OPPO Reno 15 Pro Max fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 512 GB
|800 dolar
Ve OPPO Reno 15 Pro
|Özellik
|Ekran
|6.32 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 8450
|RAM
|12 GB (LPDDR5x)
|Depolama
|256 GB (UFS 3.1)
|Ön Kamera
|50 MP
|Arka Kamera
|200 MP + 50 MP + 50 MP
|İşletim Sistemi
|ColorOS 16 (Android 16)
|Batarya
|6.200mAh (80W kablolu)
OPPO Reno 15 Pro fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|670 dolar