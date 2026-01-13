OPPO'dan Uygun Fiyata Efsane Özellikler Sunan Telefon: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Çinli teknoloji şirketi OPPO, Reno 15 serisi akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket şimdi de İtalya'da düzenlediği bir etkinlikte Reno 15 FS 5G olarak isimlendirdiği orta segment telefonunu duyurdu. Peki bu akıllı telefon neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?
OPPO Reno 15 FS 5G, 6.57 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan 120 Hz'lik AMOLED ekranla donatıldı. 1.400 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, 50 MP çözünürlük sunan Samsung JN5 sensörlü selfie kameraya ve parmak izi okuyucu sensöre de ev sahipliği yapıyor.
Karşınızda OPPO Reno 15 FS 5G
OPPO'nun yeni akıllı telefonunda Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü ile çalışan OPPO Reno 15 FS 5G, 80W hızlı şarj desteğine sahip 6.500 mAh'lık bir batarya ile donatıldı. Bu batarya, tam boş hâldeyken 54 dakikada doldurulabilecek.
Telefonun arka kısmına baktığımızda 50 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 2 MP'lik makro kamera ile karşılaşıyoruz. OPPO, yeni telefonunun kamera kurulumunu yapay zekâ destekli özelliklerle de destekliyor.
OPPO Reno 15 FS 5G teknik özellikleri:
|Özellik
|Ekran
|6.75 inç, FHD+, 120 Hz, 1.400 nit, AMOLED
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
|RAM
|8 GB (LPDDR4X, sanal RAM desteği)
|Depolama
|256 GB (UFS 3.1)
|Ön Kamera
|50 MP
|Arka Kamera
|50 MP + 8 MP + 2 MP
|Batarya
|6.500 mAh (80W)
|İşletim Sistemi
|ColorOS 16 (Android 16)
OPPO Reno 15 FS 5G fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|399 euro