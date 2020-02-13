OPPO, Survivor 2020'nin Ana Sponsoru Oldu

Yıllardır Türkiye’de izleyiciyi ekran başına kilitleyen rekabet dolu yarışma Survivor’ı bu sene Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO sunuyor olacak. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou’nun açıklamalarına göre şirket, bu kararıyla Türkiye’deki kullanıcılarıyla daha da yakınlaşmayı amaçlıyor.

2000’li yıllardan beri yayınlanan her sezonu büyük ilgiyle izlenen Survivor, yeni bir ana sponsora sahip oldu. Bu sene yine ‘Ünlüler-Gönüllüler’ formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan yarışmayı, Çinli bir akıllı telefon üretici şirketi sunuyor olacak.

Akıllı telefon üreticisi OPPO, Survivor’ın bu seneki ana sponsoru olacak. Yenilikçi ve ileri seviye kamera teknolojilerine sahip cihazlarıyla ülkemizde de çokça beğenilen şirket, sunduğu mücadelelerle her sene milyonlarca insanı ekrana kilitleyen yarışmanın en büyük destekçilerinden olacak. OPPO’nun sunduğu Survivor: Ünlüler-Gönüllüler, 16 Şubat Pazar akşamı tekrar izleyiciyle buluşacak.

“Türkiye’deki kullanıcılarımızla olan bağı güçlendirmek istiyoruz”

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, imzalanan sponsorluk anlaşması hakkındaki düşüncelerini “Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasına ana sponsor olduğumuz için çok mutluyuz” ifadeleriyle belirtti. Survivor’la sponsorluk anlaşması imzalamanın ardındaki nedenleri anlatan Zhou’nun açıklamalarının tamamı şu şekilde oldu:

“OPPO olarak küresel akıllı telefon pazarının lider markalarından biriyiz. 2019 yılında girdiğimiz Türkiye pazarında kısa sürede çok sevildik ve yüzde 10 pazar payına ulaşarak en çok ilgi gören akıllı telefon markalarından biri haline geldik. Kullanıcılarla yakaladığımız bu bağı daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle reklam kampanyalarının yanı sıra sponsorluk yatırımlarına da ağırlık vermek istedik. OPPO’nun geleneğinde her zaman ses getiren adımları atma alışkanlığı vardır. Sponsorluk çalışmalarında da aynı strateji uyguluyoruz. En değerli ve en etkili etkinliklerin, organizasyonların veya kurumların sponsoru oluyoruz. Survivor yarışmasını da bu kapsamda değerlendiriyoruz. Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasına ana sponsor olduğumuz için çok mutluyuz. Bu sponsorluğun markamıza çok önemli katkılar yapacağına inancımız tam.”