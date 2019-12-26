Oppo, Türkiye'nin Gösterdiği İlgiden Fazlasıyla Memnun

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında hem Türkiye'nin Oppo'ya bakışını hem de Türkiye'nin Oppo'nun gözündeki yerini açıklayan Zhou, 2020 ile ilgili de bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Çinli teknoloji üreticisi Oppo, 2019 yılının popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olmayı başardı. Akıllı telefonlarıyla tüketicilerin takdirini kazanmayı başaran şirket, birkaç saat önce duyurduğu Reno 3 ve Reno 3 Pro modeliyle de adından sıkça söz ettirmeyi başaracakmış gibi görünüyor. Şimdiyse Oppo'dan, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bazı açıklamalar yapıldı.

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi ve gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Şirketin Türkiye'ye girişini değerlendirmek ve Oppo'nun 2020 yılında Türkiye'deki planlarının açıklandığı basın toplantısında, Türkiye'nin Oppo hakkındaki fikirlerine de değinildi. Dilerseniz hep birlikte, Zhou'nun açıklamalarındaki detaylara yakından bakalım.

2019 yılının başlarında Türkiye pazarına girdiklerini söyleyen Zhou, Türkiye'deki ilk modelleri olan RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modelleriyle tüketicilerin dikkatlerini çekmeyi başardıklarını söyledi. Özellikle mayıs ayında duyurdukları Reno serisiyle Türkiye pazarına yerleştiklerini ve kendilerine ciddi bir yer bulduklarını söyleyen Zhou, şirkete gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Sıla'yla yaptıkları reklam çalışmalarına da değinen Oppo Türkiye Genel Müdürü Zhou, insanların bu reklam kampanyası sayesinde Oppo'yu daha yakından tanıdıklarını ve Reno 2 serisinin Türkiye'de; kamerası iyi olan telefon olarak bilindiğini söyledi. Benzer reklam çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Zhou, Uraz Kaygılaroğlu, Hakan Kurtaş ve Didem Soydan gibi ünlü isimlerle de benzer çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Oppo: Ünlü isimlerle reklam çalışmaları yapmaya devam edeceğiz

2020 yılının Oppo için çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Zhou, önümüzdeki dönemlerde tüketicilerin karşısına hem çok daha iyi hem de çok daha çeşitli ürünlerle çıkacaklarını söyledi. Zhou'ya göre Oppo, önümüzdeki dönemlerde akıllı saatler, gözlükler ve kulaklıklar üreterek sadece bir akıllı telefon üreticisi olmanın dışına çıkacak.

Oppo, diğer teknoloji üreticileri gibi 5G bağlantı desteğini önemsiyor ve çalışmalarını da bu kapsamda yürütüyor. Hatta şirketin bugün duyurduğu yeni akıllı telefonları da 5G bağlantı desteğine sahip. Ancak görünen o ki Oppo, 2020 yılında 5G teknolojisini daha da yaygınlaştıracak. Zhou, 2020 yılında Oppo'nun 5G teknolojisiyle ilgili önemli bir dönüm noktasına ulaşacağını vurguladı. Şirket, 2020 yılında DSS teknoloji destekli bir akıllı telefonu piyasaya sürecek.