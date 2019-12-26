Oppo, bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni akıllı telefonu Reno 3'ün fiyatını ve özelliklerini açıkladı. Dörtlü kamera kurulumuna sahip olan Reno 3, 5G bağlantı desteğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Çinli teknoloji üreticilerinden Oppo, 2019 yılında fazlasıyla etkileyici bir çıkış yakaladı. Şirket, özellikle Reno 2 serisi akıllı telefonlarıyla tüketicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Türkiye pazarına da resmi olarak giriş yapan şirket şimdiyse, en yeni akıllı telefonlarını duyurdu. İki farklı akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkan Oppo, ilerleyen günlerde de adından sıklıkla söz ettirecekmiş gibi görünüyor.

Oppo'nun bugün itibarıyla duyurduğu iki akıllı telefonundan bir tanesi Reno 3 diğeri ise Reno 3 Pro olarak isimlendiriliyor. Webtekno ekibi olarak sizlerle, az önce hazırladığımız haberde Reno 3 Pro'nun teknik özelliklerini ve fiyatını paylaşmıştık. Şimdiyse Reno 3 modelini ele alacağız ve bu telefonun teknik özellikleriyle fiyatından bahsedeceğiz.

Karşınızda Oppo Reno 3

Oppo Reno 3, tasarım olarak bakıldığında bugüne dek sizlere tanıttığımız pek çok akıllı telefon modeliyle benzerlik gösteriyor. Çentikli bir ekrana sahip olan Reno 3, küçük çerçeveleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 6.4 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Reno 3, çentiğindeki ön kamera ile tüketicilere 32 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun arka kısmında ise 4'lü kamera kurulumu bulunuyor.

Telefonun arkasında dikey olarak yerleştirilmiş olan dörtlü kamera kurulumu, 64 MP çözünürlüğündeki bir ana kameradan ve bu ana kameraya eşlik eden; 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensör, 2 MP çözünürlüğündeki makro kamera ve yine 2 MP çözünürlükteki derinlik sensöründen oluşuyor. Oppo Reno 3, tüketicilere fazlasıyla kaliteli bir kamera deneyimi sunacakmış gibi görünüyor.

Oppo Reno 3'e MediaTek Dimensity 1000 5G işlemci hayat veriyor. Bu işlemci, 8 GB ile12 GB RAM seçenekleri ve 128 GB'lik de depolama alanıyla destekleniyor. Bu bağlamda tüketiciler, ciddi anlamda güçlü bir cihaza sahip olacaklar. Üstelik bu cihaz, 5G teknoloji desteğine de sahip olacak. Tüm bunlara ek olarak Oppo Reno 3, 4.025 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte geliyor.

Oppo Reno 3 teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç, 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Dimensity 1000 5G

RAM: 8 veya 12 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.025 mAh, 30 watt hızlı şarj destekli

İşletim Sistemi: ColorOS 7

Oppo Reno 3 fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Oppo Reno 3'ün 8 GB RAM'li varyantının fiyatı 485 dolar (yaklaşık 2.880 TL + vergiler)12 GB RAM'li varyantı ise 530 dolar (yaklaşık 3.150 TL + vergiler) olarak açıklandı. Reno 3, 31 Aralık itibarıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Oppo yetkilileri, bu iki varyanta ek olarak özel bir Reno 3 daha hazırlıyorlar. "Classis Blue" (klasik mavi) olarak isimlendirilen özel bir renge sahip olarak piyasaya sürülecek bu özel sürümün fiyatı ise 600 dolar (yaklaşık 3.550 TL + vergiler) olacak ve 10 Ocak itibarıyla Çin'deki tüketiciler tarafından satın alınabilecek. Oppo'nun yeni akıllı telefonlarının Türkiye'ye ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.