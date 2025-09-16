OPPO'nun Yeni F31 Pro ve Pro+ Modelleri Tanıtıldı: İşte Özellikleri

OPPO, Hindistan’da F31 Pro ve Pro+ modellerini görücüye çıkardı. Serinin yeni üyeleri ekran boyutu, donanım gücü ve tasarım seçenekleriyle öne çıkıyor.

OPPO, F31 Pro ve F31 Pro+ modellerini tanıttı. Serinin standart F31 modeli henüz sitede yer almasa da, tanıtılan iki cihaz özellikle büyük bataryaları ve dayanıklılık sertifikalarıyla öne çıkıyor.

F31 Pro, 6,57 inçlik AMOLED ekranıyla geliyor ve 120 Hz yenileme hızı ile 1.400 nit parlaklık sunuyor. Arka tarafta OIS destekli 50 MP ana kameraya 2 MP monokrom sensör eşlik ederken, ön tarafta 32 MP selfie kamerası yer alıyor. 7.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteğiyle gelen telefon, MediaTek Dimensity 7300-Energy işlemciden güç alıyor. Aynı zamanda IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde toz ve suya karşı dayanıklılık sağlıyor.

OPPO F31 Pro ve F31 Pro+ özellikleri

F31 Pro+ modeli ise 6,79 inçlik AMOLED ekranıyla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ve 1.600 nit parlaklık değeri sunan ekranın yanında, cihazın kalbinde Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Diğer teknik detaylar ise Pro modeliyle büyük ölçüde aynı.

OPPO F31 Pro teknik özellikleri

Özellik Detay Ekran 6,57 inç, 1080x2372, AMOLED, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 7300-Energy Bellek & Depolama 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB Kamera (arka) 50 MP OIS + 2 MP monokrom Kamera (ön) 32 MP Batarya 7.000 mAh, 80W hızlı şarj

OPPO F31 Pro+ teknik özellikleri

Özellik Detay Ekran 6,79 inç, 1280x2800, AMOLED, 120 Hz İşlemci Snapdragon 7 Gen 3 Bellek & Depolama 8/256 GB, 12/256 GB Kamera (arka) 50 MP OIS + 2 MP monokrom Kamera (ön) 32 MP Batarya 7.000 mAh, 80W hızlı şarj

Her iki model de farklı renk seçenekleriyle piyasaya çıkıyor. F31 Pro, Space Grey ve Desert Gold tonlarıyla gelirken; F31 Pro+ için Festival Pink, Himalayan White ve Gemstone Blue renkleri sunuluyor. Hindistan’da 306 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan modeller, ayrıca 6 ay boyunca ücretsiz kaza ve sıvı hasarı korumasıyla birlikte geliyor.