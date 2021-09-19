Ülkemizde COVID-19 vakaları ne yazık ki her geçen gün artıyor. Buna rağmen 1,5 yıl aradan sonra tüm öğrenciler yüz yüze eğitimle okullarına da döndü. Ancak artan vakalar hem velileri hem de öğrencileri tekrar uzaktan eğitime geçilebileceği konusunda tedirgin ediyor. Ordu'da bir lisenin tüm sınıfları kapatarak uzaktan eğitime geçtiğini bildirmesi, endişeleri daha da artırdı.

Geçtiğimiz dönem ilkokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçilmiş ancak artan vakalar nedeniyle tekrar tekrar kapanıp açılmıştı. Yeni eğitim öğretim yılında ise hala devam eden pandemi koşullarında okulların açılması herkesi endişelendiriyordu. Bu dönem aşı ve PCR testleriyle vaka sayılarının kontrolü hedeflenerek yüz yüze eğitim başladı. Ancak artan vakalar ve yetersiz önlemler nedeniyle bazı sınıflar uzaktan eğitime geçmeye başlamış durumda.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında 71 bin 320 okulda bazı sınıfların koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçtiğini ancak hiçbir okulun tamamen kapatılmadığını açıklamıştı. Toplumdaki vaka sayısının artışı sebebiyle bazı sınıfların kapatılmasını doğal karşıladığını belirtmişti.

Ordu’da bir okul COVID-19 nedeniyle kapatıldı

MEB tarafından yapılan açıklama üzerine Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz, Ordu Aybastı Fen Lisesi’nin tüm sınıflarında görülen COVID-19 vakaları sebebiyle uzaktan eğitime geçtiğini açıkladı. Yılmaz, bir hafta önce liseye ait pansiyonun kapandığını ardından da tüm sınıflarda tespit edilen vakalar sebebiyle 14 gün karantina süreci için uzakta eğitime geçilerek okulun fiili olarak kapatıldığını belirtti. Bölgedeki bazı okullarda güçlendirme çalışması olduğu için Aybastı Fen Lisesi’nde dört okul eğitim yapıyordu. Artan vakalar nedeniyle lise tamamen uzaktan eğitime geçse de diğer üç okulun hala orada eğitime devam ettiğini söyleyen Yılmaz alınan önlemlerin yetersiz olduğunun altını çizdi.