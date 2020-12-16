Origami, Uzun Uzay Yolculuklarının Anahtarı Olabilir

Yüksek lisans öğrencisi Kjell Westra, origamiden esinlenerek uzay yolculuklarında kullanılmak üzere soğuk hava şartlarına karşı dayanıklı bir yakıt tankı geliştirdi. Bu proje, ilerleyen dönemlerde uzay yolculuklarının seyrinin değişmesine yol açabilir.

Yakıt yönetimi, uzay yolculuklarının imkanlarını sınırlayan en önemli faktörlerden birisi olarak görülüyor. Güncel olarak kullanılan soğuk hava şartlarına dayanıklı yakıt tankları, kısıtlı bir kapasiteye sahip olduğu için uzay yolculuklarının kısa mesafeli olmasına yol açıyor.

Yüksek lisans öğrencisi Kjell Westra ve profesör Jake Leachman, bu kısıtlamaya sebep olan yakıt depolama problemine origami kağıtlarından yola çıkarak bir çözüm buldu. Kjell Westra, uzay yolculuklarında önemli bir değişikliğe imza atma potansiyeline sahip projesi ile NASA’dan burs da kazandı.

Yeni yakıt tankı, kırılma ve parçalanmaya karşı dayanıklı

Kjell Westra, yapmış olduğu bir araştırmada origami kıvrımlarının üzerinde bulunan gerilimi yararak yırtılmayı engellediğini keşfetti. Westra, bu tekniği projesine uygulamak için aralarında Jake Leachman'ın da bulunduğu bir çalışma ekibi kurdu. Sonrasında ise plastik bir levha üzerinde origami kıvrımları ile aynı tasarıma sahip bir yakıt tankı tasarlanmaya başladı.

Ekip, tasarlanan bu yeni tankın içine konulan sıvı nitrojenin -200 derece sıcaklıkta sabitlendiğini gözlemledi. Önceki yakıt tanklarında karşılaşılan en büyük sorun, soğuk hava koşullarında tankın, motora yakıt iletirken yaşadığı kırılma ve parçalanmalardı. Westra ve ekibi, yeni tasarladıkları tankın kırılmadan tam 100 kere yakıt iletebileceğini keşfetti. Origamiden esinlenilerek yapılan bu proje hala geliştirme aşamasında. Projenin gerçek hayatta uygulanabilmesi için birçok testten geçmesi gerekiyor.