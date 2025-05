Bir iPhone şarj adaptörünün gerçek olup olmadığını anlamak çok zor hâle geldi. Peki sahte ile orijinal adaptörü nasıl ayırt edebilirsiniz? İşte yanıtı.

iPhone kullanıyorsanız orijinal bir şarj adaptörüne ihtiyacınız var. Maalesef piyasada çok fazla sahte iPhone şarj adaptörleri dolaşabiliyor. Peki iPhone şarj adaptörünün orijinal olduğunu nasıl anlayabilirsiniz?

Bu içeriğimizde bir iPhone şarj adaptörünün orijinal mi sahte mi olduğunu anlamanın yollarına bakacağız. Telefonunuza zarar gelmesini istemiyorsanız gerçek bir adaptör kullanmanız şart. Gelin lafı uzatmadan detaylarıyla bu konuya değinelim.

Orijinal iPhone şarj adaptörü kullanmak neden bu kadar önemli?

Direkt olarak Apple’ın kendi ürünleri için ürettiği şarj aletlerini kullanmak, cihazınızın sağlığı için büyük önem taşıyor. Sahte bir adaptör kullanmak, iPhone’un piline zarar vermekten yanma riskine kadar birçok büyük riski beraberinde getirebilir. Bu yüzden kesinlikle güvenilir olmayan sahte şarj aletlerinden uzak durmalısınız.

Orijinal iPhone şarj adaptörü nasıl anlaşılır?

Adaptörün üzerindeki yazıları kontrol etme

Kutu kontrolü

Seri numarası kontrolü

Malzeme kalitesi ve tasarım detayları kontrolü

Fiyatı ve satın aldığınız yerin güvenilirliği

Adaptörün üzerindeki yazıları kontrol etme

Apple, her ürününde olduğu gibi şarj adaptörüne de hem ürün hem de şirketle ilgili bilgiler ekliyor. 20W’lık şu anda güncel olarak iPhone’larda kullanılan adaptörün tam fişe takıldığı kısımda Apple tarafından eklenen ifadeleri görebilirsiniz. Bu ifadeler, ürünle ilgili bilgiler içerir.

Bu kısımda genellikle en üstte Apple logosu ve hemen altında “Designed by Apple in California” yer alır. Alt kısımlarda ise “Made in China” gibi üretim bilgileri eklenir. Ayrıca ürün numaraları, 20W olduğu göstergesi gibi yazılar da var. Eğer bunlar varsa büyük ihtimalle adaptör orijinaldir.

Kutu kontrolü

Tabii ki Apple adaptörü de diğer Apple ürünleri gibi beyaz ve sade bir kutuyla geliyor. Bu kutuda, sadece adaptör çıkıyor, kabloyla gelmiyor. Üst kısımda tıpkı adaptörün üstünde olduğu gibi “Designed by Apple in California”, seri numarası, Apple logosu gibi sadece Apple’a ait olan bilgiler yer alıyor. Bunları kontrol ederek ürünün orijinalliğini anlayabilirsiniz.

Seri numarası kontrolü

Orijinalliği anlamanın en iyi yolu hiç şüphesiz budur. Direkt olarak adaptörü fişe taktığınız kısımdan ürünün seri numarasını görebilirsiniz. Ayrıca kutu üzerinden de buna ulaşmanız mümkün. Sonrasında buradaki bağlantıyı ziyaret ederek Apple’ın resmî sitesinden seri numarası sorgulama yapabilirsiniz.

Malzeme kalitesi ve adaptörün tasarım detaylarının kontrolü

Bir şarj adaptörüne dokunduğunuzda kalitesiz, her an kırılabilecek bir malzeme hissetmeniz onun sahte olma ihtimalini güçlendirir. Apple’ın orijinal iPhone şarj cihazlarında ise bu durumla karşılaşmazsınız. Malzemeler kaliteli hissettirir.

Ayrıca tasarımı da anlamanıza yardımcı olabilir. Orijinal adaptörde gri ve beyaz renkler ağırlıklıdır. Arkasındaki bağlantı noktasında ortada bir USB-C girişi yer alan gri bir tasarım varken gövdesi beyazdır. Fişe takılan kısımda ise uçlar dışında beyaz bir kaplama yer alır. Eğer bunlar yoksa adaptör sahte olabilir.

Fiyatı ve satın aldığınız yerin güvenilirliği

Eğer bir iPhone adaptörü almak istiyorsanız hiçbir şüpheye düşmemek için direkt Apple üzerinden almanızda fayda var. iPhone adaptörleri şu anda Apple’da 869 TL’ye satılıyor. Üçüncü taraf satıcılarda bu fiyat değişebilir. Satış yerine göre küçük farklar olabilir ancak ürünün bu fiyattan çok aşağıda veya yukarıda olması, muhtemelen sahte bir adaptör olduğunun göstergesi.

Satın aldığınız yerin güvenilir, bilinen bir yer olması da önemli bir detay. İsmi bilinmeyen yerlerde alırsanız sahte bir adaptörle karşılaşma riskiniz artar. Bu yüzden ilk olarak Apple’ı, eğer olmuyorsa da ismi bilinen güvenilir satıcıları tercih etmeye çalışın.

iPhone adaptörünün sahte olup olmadığını anlama yolları bu şekilde. Eğer sizin de bildiğiniz farklı yöntemler varsa yorumlarda paylaşabilir ve insanlara yardımcı olabilirsiniz. Sahte ürünle ciddi riskler taşıdığı için onlardan kesinlikle kaçınmak gerekiyor.