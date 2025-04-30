Tarihin en çok sevilen iPhone modellerinden olan ikonik iPhone 6s'i hatırlıyoruz. 10 yıl önce çıkan bu cihaz nasıl özelliklere sahipti?

2007’den beri hayatımızda olan iPhone modellerinin en ikoniklerinden biri hiç kuşkusuz iPhone 6s. Hâlâ bazı insanlarda görebileceğiniz, yapılmış en iyi iPhone’lardan biri olarak nitelendirilen iPhone 6s, Eylül 2015’te tanıtılmıştı. Peki iPhone 6s nasıl özelliklere sahipti?

Biz de aradan geçen 10 yılın ardından iPhone 6s’in şu anda kulağa şaka gibi gelecek ancak o zamanlar oldukça etkileyici olan özelliklerine bakacağız. Telefonu incelerken biraz nostalji yaşayabileceğinizi belirtelim. Ne de olsa birçok insanın duygusal bağ kurduğu bir telefondu.

Tasarımı iPhone’lar için dönüm noktalarından biriydi

Apple, iPhone 6 serisiyle iPhone’ların tasarımlarında köklü bir değişiklik yapmış, herkesin aklına kazınan kavisli kenarlara sahip birçok teknoloji uzmanı tarafından “mükemmel” olarak nitelendirilen bir tasarımla geliyordu. Bu tasarım ilerleyen yıllarda gördüğümüz daha büyük iPhone’ların temelini atmıştı. 7,1 mm’lik kalınlığıyla iPhone 6’dan sonra tarihin en ince 2’inci iPhone modeli olarak da kayıtlara geçmişti

iPhone 6s, arkasında tekli kamera kurulumuyla geliyordu. Önünde ise aşağıda Touch ID parmak izi okuyucuya sahip LCD bir ekran görüyorduk. Şu an kulağa küçük gelse de 10 yıl önce herkesin elinde istediği bir tasarımdı diyebiliriz. Altın, gümüş, gri ve gül altın renkleri, 143 gram ağırlığını de eklemeden geçmemek gerek.

4,7 inçlik Touch ID’li ekranı

Ekranına gelecek olursak iPhone 6s’te iPhone 6 ile aynı boyutta, 4,7 inçlik bir ekran görüyorduk. Bu ekran, IPS LCD panel kullanıyordu. 500 nit maksimum parlaklık ve 750 x 1334 piksel çözünürlüğü de ekleyelim. Bir zamanlar iPhone’lara giriş yapmayı sağlayan Touch ID parmak izi sensörü de ön tarafta telefonun tasarımını güzelleştiren şeylerdendi.

Ekranın yenileme hızı 60 Hz idi ve o zaman için çok iyi bir görüntüleme deneyimi sunuyordu. Evet, Apple hâlâ standart modellerinde 60 Hz’i kullanmaya devam ediyor. iPhone 16’da bile 60Hz var. Neyse ki iddialara göre iPhone 17’de bu değişecek ve tüm modellerde 120 Hz ProMotion görmeye başlayacağız.

iPhone performansını uçuran Apple A9 chip

İşlemci tarafına geldiğimizde Apple’ın iPhone 6 modelleriyle tanıttığı A9 işlemciyi görüyoruz. ARM tabanlı 64 bitlik 14 nm sürecinde üretilen bu işlemci, önceki nesil A8’e göre %70 oranında daha iyi CPU ve %90 oranında daha iyi GPU performansı sunuyordu. Yani iPhone performansını inanılmaz artıran bir işlemciydi. 2 GB RAM ve 128 GB'a çıkan depolamayı da unutmayalım.

A9 işlemcinin sonu, 2018 yılında Apple’ın iPhone 6s, iPhone 6s ve iPhone SE’yi rafa kaldırmasının ardından geldi. Üç senelik süreçte iPhone’larda en iyi performansı veren işlemcilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Kamera çağ atlamıştı

Apple’ın o zamanlarda arka tarafta tekli küçük bir kamera sensörü kullandığını görüyorduk. Burada 12 MP’lik ana kamera vardı. Bu kamerayla 30 FPS 4K, 60 FPS 1080p gibi kayıtlar alabiliyordunuz. Yavaş çekim, canlı fotoğraflar, 5x dijital zoom, yüz taraması gibi özellikler vardı.

Ön tarafta ise 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyordu. Bu kamerayla 720p HD videolar kaydetme, retina flaş, yüz tespiti gibi özelliklere ulaşabiliyordunuz. 6s’in önceki nesil olan 5s’e göre kamera konusunda da ciddi anlamda iyileştiğini söyleyebiliriz. 5s’te 8 MP’lik arka ve 1,2 MP’lik ön kamera vardı.

Zamanına göre çok iddialı bataryayla geliyordu

iPhone 6s, batarya konusunda hem önceki nesle hem de o zamanın telefonlarına göre çok iddialı bir şekilde gelmişti. 1715 mAh’lik bataryaya sahip cihaz; 50 saate kadar ses, 14 saate kadar konuşma, 11 saate kadar video oynatma gibi batarya ömrü sunuyordu.

Yazılım ve vedası

iPhone 6s, o yılın en güncel iOS sürümü olan iOS 9 ile gelmişti. iOS 9, işletim sisteminin biraz daha eski versiyonu gibi bir arayüze sahipti. Ancak iOS 10 ile bugünkü iOS’e benzer bir görünüm kazanmaya başladı. iOS 9’da Wallet uygulaması, iPhone’ları arabalara bağlama, daha akıllı Siri gibi özellikler gelmişti. iPhone 6s’in iOS güncelleme desteği 2022’de iOS 16’nın gelişiyle sona erdi.

Bir zamanların ikonik telefonu, bazılarının yıllar boyunca kullandığı iPhone 6s’in özellikleri bu şekildeydi. Apple, iPhone 6s’in üretimini 2018’de sonlandırdı. Nisan 2025’te ise telefonun dağıtımının bitmesinin üzerinden 7 yıl geçmesi nedeniyle onu “eski ve klasikler” listesine sokarak resmen külüstür ilan etti. Bu şekilde de akıllı telefonlar için tarihe geçen cihazlardan birine resmen veda ettik.

iPhone 6s teknik özellikleri