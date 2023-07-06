4 Temmuz’da ortalama 17,18 dereceyle dünyanın en sıcak günü yaşandı. Birden ısınan havalar neticesinde çekilmez hâle gelen bunaltıcı havalar üzülerek söylüyoruz ki daha da devam edecek. Peki bu sıcak havalar neden birdenbire artış gösterdi?

Son günlerde sadece ülkemizde değil her bölgede en sıcak günler yaşanıyor. Yaşanan bu rekor sıcaklığın etkisiyle yapılan araştırmalar bu havaların en az 12 kez daha rekor kıracağını söylüyor.

Düne kadar kışın bir türlü bitmediğinden şikayetçiyken birdenbire sıcaklık derecesinin olabilecek en üst düzeye ulaştığını görüyoruz. Aslında bunun çok önemli bir sebebi var: La Nina ve El Nino kardeşler…

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) El Nino ve La Nina’yı yakın zamanda duyurdu. Peki nedir bunlar?

Güneyli Salınımı, Dünya’yı etkileyen atmosferik bir döngüdür. Bu salınım, Orta Pasifik’teki atmosfer ve okyanus arasındaki sıcaklık dalgalanmalarını tanımlıyor. El Nino ve La Nina dediklerimiz ise bu döngünün birbirine zıt olan birer parçası. El Nino, sıcak; La Nina ise soğuk evreyi tanımlar. Yaklaşık 9-12 ay boyunca gözlenen El Nino ve La Nina çok sık olmasa da 7 yıl arasında değişen bir döngüdedir. El Nino ne kadar anormalmiş gibi görünse de aslında oldukça doğal bir oluşumdur.

El Nino'nun etkisiyle, normalde yağışlı olan bölgelerde kuraklık meydana gelebilirken, normalde kuru olan bölgelerde ise aşırı yağışlar görülebilir. La Nina ise bunun tam tersi; normalden daha soğuk deniz yüzeyi sıcaklıklarının Pasifik Okyanusu'nda görülen bir durumu ifade ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Şimdiye kadar 49.1 dereceyi görmüştük, 50 derecenin üstünü çok rahat göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

En son 2016 yılında 16,9 olarak ölçülen ortalama sıcaklıkların ardından son zamanlarda yaşadığımız rekor sıcaklıklar bizlere hayli zor günler yaşatıyor. İşin kötü yanı, yaşatmaya da devam edecek. Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2023’ün yaşanan en sıcak sene olacağını belirtirken hava sıcaklıklarının da 50 dereceyi göreceğini ve yaklaşık 10-12 tane daha rekorlu gün yaşayacağımızı söyledi. Anlaşılan o ki Türkiye, sıcak hava ile bir müddet daha boğuşacak.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas da yapılan açıklamalarda La Nina'nın sona ermesiyle oluşacak hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşacağını vurgulamıştır.

Geçen üç yıl içinde La Nina, Pasifik Okyanusu’nun sularının serin olmasına neden olan bir olgu yaşandığından dolayı dünyanın ne kadar ısındığı fark edilmedi.

La Nina, Nisan ayında bitti. Şu an El Nino’ya geçmiş bulunuyoruz. La Nina’nın perdeleyici etkisi ortadan kalktığı için dünya çapında müthiş bir sıcaklık hissediliyor. Bu aslında uzmanların da söylediğine göre oldukça olağan ve beklenen coğrafi bir olay. Fakat yaklaşık 12 tane daha rekorlu gün yaşanacağı için insanı biraz ürkütmüyor değil.

Temmuz ayının ortaları genelde en sıcak zamanlar olur. Dolayısıyla hava sıcaklığı bu zamanlardan sonra daha da artacak. Tahminlere göre de ağustos ayının ortasına gelene kadar her gün sıcaklık adına yeni bir rekor kırılabilir. Dikkatli olun!

Kış da sıcak geçebilir!

Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleştiğimizden beri bu meseleye aslında hepimiz aşinayız. Bundan sonra her mevsimin sıcak geçeceğine vurgu yapan uzmanlar, bir önceki mevsime göre artık her mevsimin daha da kavurucu geçeceğini söylüyor. Küresel ısınmadan dolayı yaşadığımız bu sıcak günler, bir sonraki senelerde kendini aratacak gibi. Sıcaklığın getirdiği bir de kuraklık var. Havaların bu derecelerde ilerlemesi de yağış ihtimalini olabildiğince düşürüyor.

50 derecenin üstünü göreceğimiz düşünülüyor.

Prof. Dr. Kurnaz, hava sıcaklıklarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda ülke olarak 50 derecenin üstünü göreceğimizi ve bu durumun El Nino olmadığını; La Nina’nın sona ermesi olduğunu söylüyor.

Bu sıcaklıklar, herkesin sağlığına dokunabilir.

Bizler “sıcak hava işte!” deyip geçiyoruz belki ama bu derecelerin insan öldürdüğünü de atlıyoruz. Meksika, Hindistan gibi ülkelerde birçok insan, yüksek hava sıcaklığından dolayı yaşamını yitiriyor. Üstelik henüz El Nino’nun başlamadığını göz önüne alırsak başladığında yeni rekor sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağız.

Özellikle yaşlıların 40 derece altında durmamaları uzmanlar tarafından duyuruluyor. Bu durumdan yaşlılar olumsuz anlamda en fazla etkilenen ve dikkat edilmesi gereken kesim. Belki birkaç sene içerisinde bu havaların etkisi kaybolacak ama uzun vadede kurtulmanın tek yolu kömür, petrol ve doğal gazdan vazgeçmek gibi görünüyor.