Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 gündür Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, Muğla Köyceğiz'deki orman yangının da kontrol altına alındığını ve böylelikle Türkiye'deki tüm büyük yangınların söndürüldüğünü söyledi.

Geçtiğimiz iki haftalık süreçte en çok konuştuğumuz mesele, hiç şüphesiz orman yangınlarıydı. Türkiye'nin özellikle de Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili orman yangınları, ne yazık ki yüz binlerce futbol sahası büyüklüğünde araziyi kullanılamaz hale getirdi. Bu alanlarda yaşayan vatandaşlarımız ve masum hayvanlar da hem yaşadıkları yerden hem de canlarından oldular.

Orman yangınlarının ilk günden beri en çok tartışılan isim, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ydi. Gerek müdahalenin yetersizliği gerekse THK'nın yangın söndürme uçaklarıyla ilgili yapılan çelişkili açıklamalar, Pakdemirli'nin eleştirilerin merkezine oturmasına yol açmıştı. Şimdi bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, tüm Türkiye'nin yüreğini ferahlatan bir açıklama yaptı.

Türkiye'deki tüm büyük yangınlar söndürüldü

Bakan Pakdemirli tarafından yapılan açıklamalarda, 15 gün boyunca devam eden orman yangınlarının Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyüğü olduğu ifade edildi. Yapılan çalışmalarla Muğla Köyceğiz'deki yangınların da kontrol altına alındığını bildiren Bakan, böylelikle bu afetin sona ermiş olduğunu açıkladı. Dileriz Türkiye, bir daha bu denli büyük yangınlarla yüzleşmek zorunda kalmaz...

Bekir Pakdemirli'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle: 28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da #OrmanınKahramanları’nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de #OrmanİçinTekYürekOlduk. Minnettarız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun.