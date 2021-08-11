RTÜK'ten Yangınlar İle Uyarılara Uymayan Kanallara Ceza

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde yaşanan orman yangınları, tüm ülkenin gündemine oturmuştu. Radyo Televizyon Üst Kurulu ise orman yangınları ile ilgili iki kez yayın ilkeleri hatırlatan uyarı yapmış ve bu ilkelere uymayan kanallara yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.
Bugün RTÜK tarafından yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda izleme raporları incelendi. Yapılan incelemeler sonrasında ise orman yangını ile ilgili uyarıları dikkate almayarak kaos ve manipülasyon haberleri yapan kanallara idari para cezaları ve yaptırımlar uygulandı.
RTÜK tarafından ceza alan kanallar
RTÜK, yangın haberleri dışında farklı kanallara farklı durumlar sebebiyle de yaptırım kararı aldı. RTÜK’ün açıklamasına göre ceza alan kanallar ve uygulanacak yaptırımlar şu şekilde;
- FOX Ana Haber’in orman yangını ile ilgili yayınlarının, kriz anında haber almak isteyen izleyicileri endişe, panik, korku ve infial yaratacak şekilde haber yapılması sebebiyle idari para cezası uygulanacak.
- Yine FOX TV’de yayınlanan “Aşk Mantık İntikam” isimli dizide cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler kullanılması sebebiyle kanala, üst sınırdan para cezası ve programın kaldırılması cezası verildi.
- KRT’de yayınlanan “Şimdiki Zaman” programında yayın konuklarının orman söndürme çalışmalarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve hükümeti hedef alan, hakaret derecesine varan ifadeleri sebebiyle idari para cezası verildi.
- KRT’nin ana haber bülteninde, kamusal yayıncılığın gereği olan sorumlu ve sağduyulu tavırları göstermedikleri gerekçesiyle de idari para cezası verildi
- Ayrıca Üst Kurul, tüm televizyon kanallarının ortak imzaladığı “Yayıncılık Etik İlkeleri”ni hatırlatmasını tehdit ve sansür olarak gösteren “Haber Aktif” programı nedeniyle KRT kanalına idari para cezası verilmesine karar verdi.
- TELE 1’deki “Gün Başlıyor” programına konuk olan Can Ataklı’nın hükümetin yangınlara müdahalesi ile ilgili küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğindeki eleştirileri nedeniyle kanala idari para cezası uygulandı.
- TELE 1 ana haber bülteninde, yangınla ilgili abartılı ifadelerin halkı panik ve korkuya sevk edebileceği ve toplumda infial yaratabileceği gerekçesi ve yayında kanun ihlali yapılması nedeniyle kanala idari para cezası verildi
- TELE 1’de yayınlanan “4 Soru 1 Cevap” programının konuğu Merdan Yanardağ’ın RTÜK üyeleri ve başkanına yönelik sözleri nedeniyle kanala idari para cezası verildi.
- Haber Türk’te yayınlanan ve Fatih Altaylı’nın sunduğu “Teke Tek” programında, Fatih Altaylı’nın bazı tıp doktorları hakkında söylediği ifadeler nedeniyle kanala idari para cezası uygulandı. Ayrıca kanalın ana haber bülteninde orman yangınları ile ilgili yayın ihlali gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
- Haber Türk’te yayınlanan “Açık ve Net” isimli programa konuk olan Turan Aydoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlerin yayınlanması gerekçesiyle kanala idari para cezası uygulandı.
- Halk TV’de yayınlanan “Kayda Geçsin” programındaki konukların orman yangınlarıyla alakalı ifadelerinin toplumu korku ve paniğe sürükleyecek, endişe ve gerilimi arttırabilecek ifadeleri nedeniyle idari para cezası verildi.
- Halk TV’de yayınlanan “Medya Mahallesi” programının 3 farklı bölümünde yayın ilkelerinin ihlali tespit edildiği için kanala idari para cezası verildi.
- TR 35’te yangın ile ilgili haberlerin, yayın ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.
- TV8’e PSV Eindhoven-Galatasaray maçında birçok kez ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklam yayınlarına yer vermesi nedeniyle idari para cezası verildi.