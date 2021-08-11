RTÜK'ten Yangınlar İle Uyarılara Uymayan Kanallara Ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu, orman yangınları ile ilgili yapılan uyarılara uymayan kanallar hakkında uygulanacak yaptırımları açıkladı. Bu kanallara ek olarak TV 8’e de ceza uygulandı

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde yaşanan orman yangınları, tüm ülkenin gündemine oturmuştu. Radyo Televizyon Üst Kurulu ise orman yangınları ile ilgili iki kez yayın ilkeleri hatırlatan uyarı yapmış ve bu ilkelere uymayan kanallara yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Bugün RTÜK tarafından yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda izleme raporları incelendi. Yapılan incelemeler sonrasında ise orman yangını ile ilgili uyarıları dikkate almayarak kaos ve manipülasyon haberleri yapan kanallara idari para cezaları ve yaptırımlar uygulandı.

RTÜK tarafından ceza alan kanallar

RTÜK, yangın haberleri dışında farklı kanallara farklı durumlar sebebiyle de yaptırım kararı aldı. RTÜK’ün açıklamasına göre ceza alan kanallar ve uygulanacak yaptırımlar şu şekilde;