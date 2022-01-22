Kopan Eli Yerine Bıçak Yerleştirilmiş Olan İskelet Bulundu

2018 yılında İtalya'da keşfedilen Orta Çağ'dan kalma bir iskelette oldukça ilginç bir keşfe imza atıldı. Araştırmacılar, sağ eli kesilmiş olan bu savaşçının eksik olan uzvu yerine bir bıçak yerleştirerek hayatta kalmayı başardığını ifade etti.

Dünya genelinde devam eden arkeolojik kazılar her gün insanlık ve gezegenimiz hakkında ilginç keşifleri bizlere sunuyor. Geçtiğimiz günlerde de bu kazılar sebebiyle yeni bir keşfin yapıldığını ve dünyanın en eski insan fosillerinden birinin yaşının değiştiğini sizlere aktarmıştık. Şimdi de yine bir arkeolojik kazı yoluyla oldukça ilginç bir keşfe imza atıldı.

Journal of Anthropological Sciences isimli akademik dergide yayımlanan bir araştırmaya göre, 2018’de arkeologlar tarafından İtalya’nın kuzeyinde bir iskelet keşfedildi. Orta Çağ'dan kalma olduğu belirtilen bu iskelette ise ilginç bir durum vardı. Bilim insanları; sağ eli olmayan bu adamın, koluna bağlı bir bıçakla hayatını geçirdiğini buldu.

Ampütasyondan sonra uzun bir süre hayatta kalmayı başardı

Söz konusu iskeletin İtalya’nın kuzeyinde yer alan Longboard nekropolünde keşfedildiği ve milattan sonra 6 ila 8. yüzyıllarına ait olduğu ifade edildi. Uzmanlara göre 40-50 yaşları arasında olduğu belirlenen bu adamın sağ ön kolunun yarısı kesilmiş durumdaydı. Araştırmacılar, bu uzvun oluşan bir kaza veya savaştan kalan bir yaralanma sonucu ampute edilmiş olabileceğini öne sürdü.

Yapılan incelemeler sonucunda da iskelette bir protez sonucu oluşmuş olan biyomekanik izlere ve baskılara rastlandı. Ayrıca adamın dişlerinde de aşınma gözlemlendiği; bunun da protezi tutan kayışları sıkarken oluşmuş olabileceği aktarıldı. Arkeologlar da adamla birlikte keşfedilen bıçağın protez olarak kullanılmış olabileceğini ifade etti. İskeletin omzundaki ‘C’ şeklindeki kemik çıkıntısının (muhtemelen dişleri ile protezi sıkarken oluştu), keşfedilen bir tokanın ve deri olduğu tahmin edilen organik bir maddenin de bu hipotezi desteklediği aktarıldı.

Uzmanlar, iskeletin kolsuz kaldıktan sonra uzun bir süre hayatta kalmasının da bu ihtimali güçlendirdiğini sözlerine ekliyor. Bunun yanı sıra Longboard toplumunun ‘savaşçı’ ruhunun bu olaya neden olmuş olabileceği; yani el yerine bıçak kullanımının kültürel olarak türetilmiş olabileceği vurgulanıyor. Araştırmacılar da bu durumla ilgili, “Bu Longboard erkeği antibiyotik öncesi dönemde ampütasyondan sonra kayda değer bir süre hayatta kalmış. Kültürel etkilerden ortaya çıkan bu protez sayesinde oluşan bu durum da o toplumdaki aile şefkatinin, insan canına verilen değerin nasıl olduğunu gözler önüne seriyor.”