Dünyanın İkinci En Yaşlı İnsan Fosilinin Yaşı Değişti

Etiyopya’da 1967 yılında keşfedilen Kibish Omo I fosili, 2005 yılında üzerinde yapılan analiz ile birlikte 195.000 yaşında olarak hesaplanmıştı. Tekrar yapılan bir araştırmada Kibish Omo I’in daha da yaşlı olduğu öğrenildi.

İlk olarak Etiyopya’da 1967 yılında yapılan bir kazıda ortaya çıkartılan kemik ve kafatası parçaları ile insanlık tarihini değiştiren Kibish Omo I fosili, şu ana kadarki ikinci en yaşlı homo sapiens fosiliydi. Yanlış anlamayın, hâlâ öyle ama son yapılan araştırmaya göre kendisi aslında daha da yaşlıymış.

Bu araştırmayla birlikte Kibish Omo I fosili insanlık tarihini bir kez daha değiştirdi. İlk olarak 2005 yılında jeologların fosilin altındaki kaya tabakasını analiz etmesi sonucu Kibish Omo I fosilinin 195.000 yıllık olduğunu saptamışlardı. Bu, modern insanın o ana kadar ki keşfedilmiş en eski fosillerinden biriydi. Ancak fosilin yaşı ile ilgili her zaman bir hata payı olduğu düşünülüyordu.

Kibish Omo I aslında tam 233.000 yaşındaymış

Görünüşe göre hâlâ en eski kalıntılardan biri Kibish Omo I ancak yeni yapılan bir araştırmayla kendisinin daha da eski olduğu ortaya çıktı. Bir yanardağ uzmanı olan Celine Vidal, Nature dergisinde yayınlanan çalışmanın başyazarı ve konuyla ilgili yaptığı açıklamada Omo I’in yaşına dair hâlâ belirsizlikler olduğuna inandığını ve bu sebeple araştırmalara başladığını belirtmiş.

Celine Vidal, “Fosilin keşfedildiği sırada oradaki volkan küllerini araştırmak neredeyse imkansızdı çünkü küller neredeyse un gibiydi” diyor. Ancak günümüzün daha rafine metotları sayesinde Vidal’in ekibi, fosilin üstündeki külleri geçmişte yaşanmış Shala isimli bir volkanik dağın patlamasıyla eşleştirmeyi başardı.

Volkanik patlama külleri üzerinde yapılan çalışmaların sonucuna göre Omo I’in keşfedildiği katmanın tam 233.000 yıllık olduğu öğrenildiği. Yani önceki bulguya göre tam 38.000 yıllık bir hata payı var. Her ne kadar yaşı artsa da Omo I en eski homo sapiens kalıntısı değil. Dünyadaki en eski homo sapiens kalıntısı 2017 yılında Fas’ta keşfedildi ve yaşının 315.000 olduğu saptandı. Omo I de bu yeni araştırmayla Fas’taki fosile daha da yaklaştı.

Ancak Omo I, şimdiye kadar bulunan tüm insan fosilleri arasında modern insana fiziksel özellikleriyle tamamen benzeyen tek fosil. Bu da, ona dair değişecek tüm bilgilerin doğrudan modern insanı ilgilendirdiği anlamına geliyor.