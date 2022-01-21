Dünyada İlk Kez İki Domuz Böbreği Birden İnsana Nakledildi

Domuzdan insana yapılan organ nakillerinde son dönemde önemli mihenk taşlarına ulaşılırken, bir tanesi daha geçtiğimiz gün gerçekleşti. Cerrahlar, bir domuzdan alınan iki böbreği de dünyada ilk kez bir insana nakletti.

Dünya genelinde organ ihtiyacı olan pek çok insan, yeterli sayıda organ bulunamaması nedeniyle çok uzun süre boyunca organ nakli sırasında bekliyor, sırası gelmeyen birçok kişiyse ne yazık ki hayatını kaybediyor. Bilim dünyasındaysa son yıllarda yapılan çalışmalar, en sonunda somut bir şekilde insan hayatına yansımaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda dünyada ilk kez bir domuz böbreği, insana nakledilmişti. Bu gelişme halihazırda bilim dünyasını heyecanlandırırken, geçtiğimiz hafta çok daha kritik bir ameliyat gerçekleştirilmiş ve yine dünyada ilk kez bir domuz kalbi, insana nakledilmişti. Geçtiğimiz günlerdeyse bilim dünyasında yine bir ilke imza atıldı ve ilk kez bir domuzun iki böbreği de insana nakledildi.

İki böbrek de üç gün boyunca idrar üretti:

Rahatsız Edici Görüntü

Alabama Üniversitesi cerrahları tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrasında genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan iki böbrek, beyin ölümü gerçekleşen 57 yaşındaki Jim Parsons’a nakledildi. Nakledilen böbrekler, 23 dakikanın ardından çalışmaya başladı. Nakil, bilimsel bir çalışmanın parçası olarak gerçekleştirildi.

Üç günlük çalışma boyunca her iki böbrek de idrar üretiminde başarılı oldu. Fakat böbreklerden birisi, diğer böbreğe göre daha fazla çalıştı. Herhangi bir böbreğin insan vücudu tarafından reddedildiğine dair hiçbir işaret bulunmadı. Çalışma, haberimizin başında da bahsi geçen ilk böbrek naklinin devamı niteliğindeydi.

Domuzdan insana yapılan organ naklinde organ bağışçısı olarak kullanılan domuzlar, insanlarda organ reddine yol açan şeker antijenlerinin üretilmesinden sorumlu enzimleri çıkarmak için bir gen düzenlemesine maruz kalıyorlar. Böylece insanların bu organları reddetme riski çok daha aza indiriliyor.