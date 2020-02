Sony ve Marvel, Spider-Man evreninde geçecek yeni bir film için kolları sıvamışa benziyor. Bugün ortaya atılan bir iddiaya göre ismi henüz belli olmayan film, 8 Ekim 2021 tarihinde vizyona girecek.

Spider-Man evrenindeki tüm karakterlerin fikri mülkiyet haklarını elinde bulunduran Sony, Tom Holland’ın başrolde olduğu son iki Spider-Man filmi Homecoming ve Far From Home için Marvel Studios ile ortaklık kurmuştu. Önceki Spider-Man adaptasyonlarının aksine Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) bir parçası olan filmler, toplamda 1 milyar 880 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek, müthiş bir başarıya imza atmıştı.

Marvel’dan bağımsız, kendi R-Rated (18+) süper kahraman evrenini yaratmak isteyen Sony, Tom Hardy’li Venom ile beklentileri fazlasıyla karşılamıştı. Venom'un merakla beklenen devam filmi, 2 Ekim 2020 tarihinde vizyona girecek ancak önce, Jared Leto'nun başrolünü üstlendiği Morbius’u izleyeceğiz. Spider-Man ile aynı dünyada geçecek olan film, beyaz perdedeki macerasına 31 Temmuz 2020’de başlayacak.

Morbius fragmanındaki Spider-Man detayı kafaları karıştırmıştı

Kıdemli gişe analisti Jeff Bock tarafından yönetilen Exhibitor Relations Co. 2 adlı Twitter hesabı, yaptığı yeni paylaşımında, “Sony'nin ağı büyümeye devam ediyor. İSİMLENDİRİLMEMİŞ SONY/MARVEL filmi şimdi 8 Ekim 2021 için ayarlandı” ifadelerini kullandı. Sony'nin Spider-Man evreninde bulunan Silver Sable, Black Cat, Kraven the Hunter, Nightwatch, Madame Web, Jackpot ve Sinister Six karakterleri üzerinde çalıştığını biliyoruz. Henüz ismi belli olmayan Sony/Marvel filmi, bu karakterlerden birisini merkezine alabilir.

Tom Holland'ın üçüncü solo Spider-Man filminin kötü adamı henüz belli değil. Fakat yönetmen Jon Watts, filmde Kraven the Hunter'ı görmeyi çok istediğini söyledi. Belki de Wall-Crawler, Spider-Man ile yolları kesişmeden önce kendi solo filmine sahip olabilir. Bekleyip, göreceğiz.

Morbius fragmanı