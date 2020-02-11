Marvel'dan Türk İmzası Taşıyan Yeni Çizgi Roman Serisi

Marvel Comics, Türk çizgi roman sanatçısı Yıldıray Çınar ve Kurt Busiek tarafından çizilen The Marvels'ın yeni serisini duyurdu. Mayıs ayında okuyucularla buluşacak olan çizgi roman, Spider-Man’den Captain America’ya Iron Man’den Thor’a kadar pek çok kahramanı içinde barındırıyor.

2007 yılından itibaren Image Comics firmasınca basılan Noble Causes dergisinde çizen ve Karabasan, İman Limited gibi yeni dönem Türk çizgi romanlarının yaratıcısı olan Yıldıray Çınar, hünerlerini bu kez Marvel Comics için konuşturacak.

Amerikalı çizgi roman stüdyosu, Çınar ve ünlü Amerikan çizgi roman yazarı Kurt Busiek’in imzasını taşıyacak yeni The Marvels serisini duyurdu. İlk kez 1994 yılında yayınlanan kült seri, son olarak 2018 yılında karşımıza çıkmıştı. Spider-Man, Captain America, Iron Man, Thor, Fantastic Four’dan Human Torch ve Punisher gibi karakterleri içine alan The Marvels, ayrıca iki yeni karaktere daha ev sahipliği yapacak.

Marvel.com’a konuşan Busiek, The Marvels’ın her yere esneyebilen ve tüm karakterleri kullanabilen özgür bir kitap olarak tasarlandığını söyledi. Kitabın, Marvel Evreni’nin tüm tarihini gözler önüne serdiğini ifade eden Amerikalı çizgi roman sanatçısı, “The Marvels, Marvel Evreni’nin çeşitli karakterini içeriyor. Kahramanlar, kötü adamlar, tuhaflıklar ve daha nicesi. Bu büyük kapsamlı macerada süper karakterlere odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

The Marvels’ın yeni serisinin geçmişteki olayları işleyeceği gibi, gelecekte gerçekleşecek hikayeleri de okuyucularla buluşturacağını söyleyen Busiek, “Sadece şimdiki zamanla sınırlı değiliz. Sokaktaki kahramanlardan kozmik karakterlere kadar birçok yeni karakter olacak” dedi. Busiek’e göre okuyucular, serinin ilk 30 sayfalık sayısında süper kahramanlar, casusluk, ihanet, sırlar, kayıp dahiler, yeni ittifaklar, cinayetler, doğal afetler, CIA ve alternatif evrenlerle dolu bir hikaye ile karşılaşacak. Türk çizgi roman yazarı Yıldıray Çınar’ın da imzasını taşıyacak olan yeni The Marvels serisi, Mayıs 2020 tarihinde yayınlanacak.