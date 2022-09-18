Amerikan ve dünya sinemasının en önemli isimlerinden biri olan ve filmleriyle kendine özgü bir tarz yaratan Woody Allen, son yapımı vizyona girdikten sonra emekli olacağını açıkladı.

Woody Allen; oyuncu, senarist, yazar yönetmen ve müzisyen olarak tanımlanıyor. Her yaptığı işte kendine özgü bir tarz yaratan ve son derece önemli işlere imza atan Allen, dünya sinemasının en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

2019 yılında verdiği bir röportajda, asla emekli olmayı düşünmediğini ve film setinde ölmeyi düşündüğü belirten Allen, hayranlarını üzecek bir karar aldı. Allen, Annie Hall, Paris’te Gece Yarısı gibi Oscar ödüllü yapımlara imza atmıştı. Yıllardır beyaz perde de ve televizyonda önemli işlere imza atan efsanevi isim artık emekli olma vaktinin geldiğini açıkladı.

Bir sonraki projesi roman yazmak olacak

86 yaşındaki film yapımcısı Woody Allen, yaklaşık 70 yıldır televizyon ve sinema dünyasında büyük işlere imza attı. Kariyeri boyunca “en iyi senaryo” dalında tam 16 kez Oscar adaylığı alan Allen, farklı alanlarda dört Oscar ödülüne sahip. Verdiği son röportajla hayranlarını üzecek açıklamalar yapan Allen, artık daha fazla film yapmak ya da senaryo yazmaya odaklanmak istemediğini belirtti.

Son projesi Wasp 22’yi Paris’te tamamen Fransız oyunculardan oluşan bir kadro ile çekmeye hazırlanan Allen, bu proje vizyona girdikten sonra sinema ve televizyon dünyasından emekli olacağını açıkladı. Ünlü yapımcı artık hayatına roman yazarak devam etmek istiyor.