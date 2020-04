Oscar'a Uygunluk Kriterleri, Koronavirüs Nedeniyle Esnetildi

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgının sinema sektörünü doğrudan etkilemesi nedeniyle bu yıl ilk defa beyaz perdeden önce Netflix gibi dijital yayın platformlarında yayınlanan filmlerin de değerlendirmeye alınmasına karar verdi.

Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasından bu yana 3 milyondan fazla kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, tüm sosyal alanlarda olduğu gibi sinemayı da derinden etkiledi. Öyle ki analistler, birçok büyük bütçeli filmin planlanan tarihte vizyona girmemesi ve sinema salonlarının kapatılması gibi tedbirlerin, Hollywood'a 20 milyar dolara mal olacağını öngörüyor.

Salgın nedeniyle iki haftadır ertelenen yıllık toplantısını dün gece online olarak gerçekleştiren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, çok çarpıcı bir kararın altına imza attı. Bir filmin Oscar'a aday olabilmesi için Los Angeles'ta en az 7 gün boyunca ve üçer seans olarak gösterim şartını sadece bu yıl geçerli olmak koşuluyla kaldıran Akademi, aynı zamanda beyaz perdeden önce Netflix gibi dijital yayın platformlarında yayınlanan filmlerin de Oscar adayı olabilmelerine karar verdi.

Beyaz perdeden önce dijital yayın platformlarında yayınlanan filmler de Oscar adayı olabilecek

Bu esneklikten yararlanacak filmlerin önceden vizyon tarihi almış olmaları gerekiyor. Ayrıca bu kural, sinema salonları açıldıktan sonra kaldırılacak. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, salonlar açıldıktan sonra vizyona giren filmler için yine eski kuralların geçerli olmasını kararlaştırdı. Öte yandan En İyi Ses Kurgusu ve En İyi Ses Miksajı ödülleri de tek bir kategoride birleştirildi.

Akademi’nin Başkanı John Bailey, online dizi ve film platformlarındaki yapımların değerlendirmeye alınması yönündeki kararın geçici olduğunu ve mecburen alındığını vurguladı. Akademi olarak filmlerin büyüsünü deneyimlemenin, sinema salonlarından daha büyük bir yolu olmadığına inandıklarını belirten Bailey, buna olan bağlılıklarının asla değişmeyeceğini ifade etti.

Akademi, getirilen yeni kuralların sadece bu yıl geçerli olduğunu söylüyor

Bununla birlikte COVID-19 salgının, ödüllere uygunluk kurallarında geçici bir istisnayı zorunlu kıldığını dile getiren Bailey, “Akademi, bu belirsizlik döneminde üyelerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı desteklemektedir. Özellikle şimdi, izleyiciler filmleri her zamankinden daha fazla takdir ettiklerinde, çalışmaların ulaşılabilir olmasının ve kutlanmasının öneminin farkındayız” şeklinde konuştu.

Daha önce, James Bond: No Time to Die, A Quiet Place: Part II, The New Mutants, Fast & Furious 9, Black Widow ve Wonder Woman 1984, Venom 2 ve The Batman gibi yüksek profilli pek çok yapımın vizyon tarihi, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenirken, her geçen gün bu listeye yeni filmler eklenmeye devam ediyor.

Bu arada 93. Akademi Ödül Töreni’nin planlandığı gibi 28 Şubat 2021 tarihinde düzenleneceğini de söylemiş olalım. Hatırlayacağınız üzere, 2019 ve 2020 törenleri sunucusuz olarak gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki yılki Oscar töreninde bu durumun değişip değişmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.