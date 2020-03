Dünyanın ana gündem maddesi olan yeni tip koronavirüs salgını, tüm sosyal alanlarda olduğu gibi sinemayı da derinden etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) geçtiğimiz hafta sonu vizyondaki filmler 1 dolar bile gişe hasılatı elde edemedi.

Dünyadaki pek çok hükümet, salgının yayılmasını önlemek amacıyla savaş dönemi tedbirlerini devreye almış durumda. Milyonlarca insan kendini izole etmek için evde kalıyor. Marketler, eczaneler ve hastaneler gibi temel ihtiyaçların görüleceği hizmetler dışında neredeyse her yer kepenklerini indirdi.

Bugüne kadar 380 binden fazla insana bulaşan ve 16 binden fazla insanı öldüren COVID-19, diğer sosyal alanlarda olduğu gibi sinemayı da dramatik bir şekilde etkiledi. Öyle ki, koronavirüs pandemisi, film endüstrisini daha önce hiç görmediği bir krizle karşı karşıya bırakmış durumda.

Analistler, birçok büyük bütçeli filmin planlanan tarihte vizyona girmemesi ve sinema salonlarının kapatılması gibi tedbirlerin, Hollywood'a 20 milyar dolara mal olacağını öngörüyor. James Bond: No Time to Die, A Quiet Place: Part II, The New Mutants, Fast & Furious 9, Black Widow ve Wonder Woman 1984; salgın tehdidin artmasıyla vizyon tarihi ertelenen yapımlardan sadece bazıları.

Şu anda ABD'deki 6000 sinema salonundan sadece 300’ü açık. 1994'ten bu yana ilk kez, haftanın yayınlanacak filmleri için hiçbir gişe hasılatı bildirilmedi. Anlayacağınız büyük umutlarla vizyona giren filmler koca bir sıfır rakamıyla karşı karşıya.

Vizyon tarihi tam bir sene ertelenen Hızlı ve Öfkeli 9, 2 Nisan 2021'de izleyicilerle buluşacak

Hollywood stüdyoları, sinema salonlarının kapatılması nedeniyle büyük miktarlarda gelir kaybedecek olsalar da, bu zararı dijital satışlarla bir nebze olsa da telafi edebilirler. Onward, The Hunt, The Invisible Man, Bloodshot ve Sonic the Hedgehog gibi henüz vizyon süresini doldurmamış veya kısa süre önce gösterimden kalkmış pek çok yapım, dijital platformlar üzerinden satışa sunuldu.

Gerçekten eşi benzeri görülmemiş zamanlardan geçiyoruz ve maalesef yakın zamanda görmeyi umduğumuz pek çok yapım, tahmin ettiğimizden çok daha ileri bir tarihte karşımıza çıkabilir. Beklentiler, salgının sıcaklar artmaya başladıktan sonra kontrol altına alınacağı yönünde. Aksi takdirde, sinema endüstrisindeki zarar 20 milyar doların çok çok üstüne çıkabilir.