Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yine dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bir sorunla karşı karşıya. Kullanıcılar, konuştukları kişinin çevrimiçi olup olmadığını veya son görülme bilgilerini görüntüleyemiyor.

Günümüzde milyonlarca kişinin aynı anda mesajlaştığı uygulama WhatsApp, zaman zaman sıkıntılı dakikalar yaşayabiliyor. Uygulama geçtiğimiz dakikalarda yine böyle bir süreçten geçmeye başladı. Birçok WhatsApp kullanıcısı, konuştukları kişinin son görülmelerini veya çevrimiçi olup olmadıklarını görememeye başladı.

Uluslararası bir gözlem sitesi olan Down Detector’da yer alan verilere göre WhatsApp, şu anda sıkıntılı dakikalar yaşıyor. WhatsApp’ta sıkıntı yaşadığını dile getirenlerin %68’lik kısmı, popüler uygulamada konuştukları kişinin son görülme veya çevrimiçi durumlarını görüntüleyemediklerini belirtiyor.

Down Detector'da son durum:

Ayrıca platformda yer alan diğer verilere göre kullanıcıların %26’sı, WhatsApp’a bağlanmakta sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz dakikalar içinde şu ana kadar yaklaşık 3.000 WhatsApp kullanıcısı uygulamada sorun yaşadığını Down Detector'a rapor etmiş durumda.

Yine Down Detector’da yer alan haritaya göre WhatsApp’ta şu dakikalarda hissedilen bu sıkıntı en çok Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika’daki kullanıcıları etkilemekte. Twitter üzerinde de birçok kullanıcı WhatsApp’ta sorun yaşadığını dile getirmekte.

Sorunların yoğun bir şekilde görüldüğü noktaların yanı sıra ülkemiz de de birçok kullanıcı aynı durumdan şikâyet ediyor. Kullanıcılar, birçok yerde görülen son görülme veya çevrimiçi durumunun görüntülenemediğini söylüyor. WhatsApp tarafındansa henüz konuyla ilgili bir hamle yapılmış değil.

WhatsApp üzerinde görülen kullanıcının son görülme ve çevrimiçi durumunun görüntülenememesi sorunu, WhatsApp’ın iOS ve Android versiyonlarının yanı sıra WhatsApp Web’de de karşımıza çıkıyor. WhatsApp’ı bilgisayarlarından kullanan kullanıcılar da aynı sorunu yaşıyor ancak sorunu yaşayan çoğu kullanıcı mesaj gönderirken veya alırken bir sorun yaşamadıklarını da dile getiriyor.