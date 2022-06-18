Otobüs Biletlerinde Taksitli Satış Dönemi Başladı

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yaptığı açıklamada otobüs biletlerinin artık taksitli alındığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve yürürlüğe giren ‘Mazot Kuru’ tarifesi nedeniyle otobüs biletlerinin fiyatları günlük motorin fiyatları üzerinden belirleneceği açıklanmıştı. Halihazırda yüksek olan otobüs bileti fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacak olan bu sistem, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Bilet fiyatlarını sürekli olarak arttıracak bu güncellemenin ardından TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yakıt zamlarının hem otobüs firmalarını hem de vatandaşları zorladığını açıkladı. Yıldırım’ın açıklamasına göre vatandaşlar artık otobüs biletlerini taksitle satın alıyor.

Otobüs biletlerinde ‘Taksitli Bilet’ devri başlıyor

Bloomberg’e açıklama yapan Mustafa Yıldırım, “Akaryakıt fiyatlarındaki artış bize zamma zorladı. Tek yön bir kişinin bilet ücreti 200 KM’lik mesafelerde 150 TL civarında, 400 KM’lik mesafede ise 350-450 TL. Talepte ciddi düşüş var. Bankalar üzerinden taksitle bilet satışına başlandı.” diyerek zamların vatandaşları ne kadar zorladığını gözler önüne serdi.

Şu anda bazı bankalar otobüs şirketleri ve bilet satış firmalarından yapılan alışverişleri 2 ila 4 taksit yapıyor. Önümüzdeki günlerde gelebilecek muhtemel zamların ardından otobüs bilet fiyatları da mazot kuru sistemi nedeniyle artabilir ve bu nedenle bankalar daha yüksek taksitler yapmaya başlayabilir.

Peki siz otobüs biletlerinizi nakit mi yoksa taksitle mi alıyorsunuz?