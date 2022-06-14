Otobüs sektöründen önemli isimler, şehirlerarası otobüs fiyatlarının artık bazı firmalarda günlük olarak belirlendiğini paylaştı. Bu durumun nedenini sürekli artan mazot fiyatları olarak açıklayan yetkililer, otobüs sektörünü kurtarmaya yönelik tedbir talebinde bulundular.

Şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarında bir süredir devasa bir zam beklentisi varken bugün, konuyla ilgili bambaşka bir alandan açıklamalar geldi. Motorin fiyatının 30 TL’ye dayanmasıyla birlikte otobüs bileti fiyatları uçak biletlerini bile geçerken, bazı otobüs firmalarının önlem olarak mevcut rezervasyon uygulamasını kullanmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Haber Global’e konuşan sektör temsilcileri, otobüs fiyatlarının artık uzun dönemli olarak belirlenemediğini, bunun yerine akaryakıtın güncel fiyatına göre günlük değişebildiğini paylaştı. Sektör kaynaklarından gelen açıklamalar ve talepler şu şekildeydi:

"Fiyat belirlemede sıkıntı yaşıyoruz"

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, “Yolcunun seyahat edeceği gün rakamların ne olacağını hiç kimse bilemiyor. Fiyat belirlemede sıkıntı yaşıyoruz. Uzun vadeli rezervasyon yapılmıyor. O gün ne olacağını bilmedikleri için firmalar rezervasyon yapmıyorlar.” açıklamasında bulundu. Benzer şekilde sektörün içindeki diğer isimlerden de şu açıklamalar geldi:

“Rezervasyon yapamıyoruz. Fiyatlar anlık değiştiği için bazen bizi kurtarmıyor.”

“Yola çıkarsak çok büyük zararlar edebileceğimizi düşündüğümüz için günlük bilet satışına geçmemiz gerekiyor.”

“Mazot fiyatları yerinde durmadığı için biz günübirlik bilet satmak mecburiyetindeyiz. Rezervasyon yapma şansınız yok zaten.”

Yolcu sayısı da azaldı:

Yıldırım: “Bugün çıkması gereken hareketli araç katsayısı 2.500 civarında. Bugün 1.200 otobüs çıkıyor.”

“Toplu taşımada vergi alınmamalı”

Yıldırım, “Otoyol, köprü ücretleri düne kadar %50 indirimli olsun diyorum. Toplu taşımada otobüsten ücret almasınlar. Akaryakıtta vergi iadesi yapsınlar. Yoksa sürdürülemez. Karayolunda sübvansiyon yapın, vergileri kaldırın, otoyol, köprü ücretlerini kaldırın, rahatlatın bu sektörü.” diyerek vergi konusunda da taleplerini paylaştı.