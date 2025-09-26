Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

IXI'nin göz takibini ve LCD teknolojisini kullanan otomatik odaklamalı gözlükleri, Finnsusp'ı satın alarak ve OptiSwiss ile ortaklık kurarak üretim aşamasına bir adım daha yaklaştı.

Finlandiyalı girişim IXI, otomatik odaklanan gözlükleriyle gözlük kullanımında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Geleneksel bifokal ve çok odaklı camların aksine, bu yeni nesil gözlükler göz hareketlerini takip eden ve LCD teknolojisiyle odak noktasını otomatik olarak ayarlayan bir yapıya sahip. Üstelik dışarıdan bakıldığında sıradan bir gözlükten farkları yok.

Şirket, üretim aşamasına bir adım daha yaklaşmak için lens üreticisi Finnsusp’u satın aldığını ve OptiSwiss ile uzun vadeli bir ortaklığa girdiğini de duyurdu. Yani böylelikle IXI’nin gözlüklerini test üretiminden çıkarıp kitlelere ulaştırmasının önü açılmış durumda.

Gözlük çerçevesinde minik piller yer alıyor

IXI’nin geliştirdiği ultra düşük güç tüketimli göz takip sistemi, gözlüklerin ince çerçevelerine yerleştirilen minik pillerle tüm gün kullanılabiliyor. Gün sonunda kabloyla şarj edilmesi gerekiyor ancak pil bittiğinde bile gözlükler uzağı görebilen klasik bir gözlük gibi çalışmaya devam ediyor.

Fiyat ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak IXI CEO’su Niko Eiden, ürünün mevcut gözlüklerin “üst segmentinde” konumlanacağını belirtiyor. Şatafattan uzak tasarımı sayesinde, özellikle yaş almış kullanıcılar için oldukça cazip bir alternatif olabilir. Sonuçta kim gözlerini onlarca yıl genç hissettirecek bir teknolojiye hayır diyebilir ki?