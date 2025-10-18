Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Otomobil firmalarının gerçek hikâyeleri birçok kez beyaz perdeye uyarlandı. Biz de bu filmlerden oluşan bir listeyle karşınızdayız.

Otomobiller, sinema tarihi boyunca farklı temalarda binlerce filmde karşımıza çıktı. Tabii ki dünyadaki en büyük otomobil şirketlerini, sektörde yaşanan olayları anlatan filmlerin sayısı da bir hayli fazla. İşte tam olarak böyle filmler arıyorsanız doğru yere geldiniz.

Sizin için otomobil firmalarının gerçek hikâyelerini anlatan filmlerden bazılarını derledik. Bu filmler, şirketlerin başarılarını, kuruluşlarını, yaşadıkları önemli olayları ve çok daha fazlasını anlatıyor. Eğer bir otomobil seven bir insansanız kesinlikle bu yapımlara göz atmanızı öneriyoruz.

Otomobil firmalarının gerçek hikâyelerini anlatan filmler

Ford v Ferrari

Ferrari

Tucker: The Man and His Dream

Lamborghini: The Man Behind the Legend

McLaren

Carl & Bertha

Ford v Ferrari

Yıl : 15 Kasım 2019

: 15 Kasım 2019 Yönetmen : James Mangold

: James Mangold Oyuncular : Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Tracy Letts

: Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Tracy Letts IMDb puanı: 8.1

Filmde, Amerikan otomobil tasarımcısı Carrol Shelby (Damon) ve yarış pilotu Ken Miles (Bale) karakterlerini izliyoruz. Bu ikili, Ford için Le Mans 24 saat yarışında yarışıp Ferrari’yi alt edebilecek devrim niteliğinde bir araba yapmaya çalışması ve yaşananlar konu ediniliyor.

Ferrari

Yıl : 2023

: 2023 Yönetmen : Michael Mann

: Michael Mann Oyuncular : Adam Driver, Shailene Woodley

: Adam Driver, Shailene Woodley IMDb puanı: 6.4

Adam Driver'ı Ferrari şirketinin kurucusu Enzo Ferrari olarak gördüğümüz bu yapımda efsane ismin hikâyesi ve şirketin yaşadıkları anlatılıyor.

Tucker: The Man and His Dream

Yıl : 1988

: 1988 Yönetmen : Francis Ford Coppola

: Francis Ford Coppola Oyuncular : Jeff Bridges, Joan Allen, Martin Landau

: Jeff Bridges, Joan Allen, Martin Landau IMDb puanı: 6.9

3 Oscar adaylığı bulunan Tucker: The Man and His Dream filmi, devrim niteliğindeki otomobil konseptiyle sektöre meydan okuyan otomobil tasarımcısı Preston Tucker'ın hikâyesini anlatıyor.

Lamborghini: The Man Behind the Legend

Yıl : 2022

: 2022 Yönetmen : Bobby Moresco

: Bobby Moresco Oyuncular : Frank Grillo, Gabriel Byrne, Mira Sorvino

: Frank Grillo, Gabriel Byrne, Mira Sorvino IMDb puanı: 5.5

Frank Grillo'nun başrolde yer aldığı bu yapım, günümüzdeki en lüks araba markalarından olan Lamborghini'nin kuruluşunu ve Ferrari'yle olan rekabetini konu ediniyor.

McLaren

Yıl : 2017

: 2017 Yönetmen : Roger Donaldson

: Roger Donaldson IMDb puanı: 7.3 Dünya çapında tanınan McLaren'in motor yarışları takımını kuran Yeni Zelandalı Bruce McLaren'in hikâyesi anlatan bu filme, özellikle yarış seven biriyseniz kesinlikle göz atmalısınız.

Carl & Bertha

Yıl : 2011

: 2011 Yönetmen : Till Endeman

: Till Endeman Oyuncular : Felicitas Woll, Ken Duken

: Felicitas Woll, Ken Duken IMDb puanı: 6,8

Carl & Bertha, dünyanın en büyük otomobil firmalarından biri olan Mercedes-Benz'in kuruluşunu anlatan bir televizyon filmi. Film, kurucusu Carl Benz ve şirkette en az onun kadar payı olan eşi Bertha Benz'e odaklanıyor.

Otomobil firmalarının hikâyelerine dayanan filmleri sizler için derledik. Eğer sizin de bu listeye eklemek istediğiniz yapımlar varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.