Otomobiller, sinema tarihi boyunca farklı temalarda binlerce filmde karşımıza çıktı. Tabii ki dünyadaki en büyük otomobil şirketlerini, sektörde yaşanan olayları anlatan filmlerin sayısı da bir hayli fazla. İşte tam olarak böyle filmler arıyorsanız doğru yere geldiniz.
Sizin için otomobil firmalarının gerçek hikâyelerini anlatan filmlerden bazılarını derledik. Bu filmler, şirketlerin başarılarını, kuruluşlarını, yaşadıkları önemli olayları ve çok daha fazlasını anlatıyor. Eğer bir otomobil seven bir insansanız kesinlikle bu yapımlara göz atmanızı öneriyoruz.
Otomobil firmalarının gerçek hikâyelerini anlatan filmler
- Ford v Ferrari
- Ferrari
- Tucker: The Man and His Dream
- Lamborghini: The Man Behind the Legend
- McLaren
- Carl & Bertha
Ford v Ferrari
- Yıl: 15 Kasım 2019
- Yönetmen: James Mangold
- Oyuncular: Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Tracy Letts
- IMDb puanı: 8.1
Filmde, Amerikan otomobil tasarımcısı Carrol Shelby (Damon) ve yarış pilotu Ken Miles (Bale) karakterlerini izliyoruz. Bu ikili, Ford için Le Mans 24 saat yarışında yarışıp Ferrari’yi alt edebilecek devrim niteliğinde bir araba yapmaya çalışması ve yaşananlar konu ediniliyor.
Ferrari
- Yıl: 2023
- Yönetmen: Michael Mann
- Oyuncular: Adam Driver, Shailene Woodley
- IMDb puanı: 6.4
Adam Driver'ı Ferrari şirketinin kurucusu Enzo Ferrari olarak gördüğümüz bu yapımda efsane ismin hikâyesi ve şirketin yaşadıkları anlatılıyor.
Tucker: The Man and His Dream
- Yıl: 1988
- Yönetmen: Francis Ford Coppola
- Oyuncular: Jeff Bridges, Joan Allen, Martin Landau
- IMDb puanı: 6.9
3 Oscar adaylığı bulunan Tucker: The Man and His Dream filmi, devrim niteliğindeki otomobil konseptiyle sektöre meydan okuyan otomobil tasarımcısı Preston Tucker'ın hikâyesini anlatıyor.
Lamborghini: The Man Behind the Legend
- Yıl: 2022
- Yönetmen: Bobby Moresco
- Oyuncular: Frank Grillo, Gabriel Byrne, Mira Sorvino
- IMDb puanı: 5.5
Frank Grillo'nun başrolde yer aldığı bu yapım, günümüzdeki en lüks araba markalarından olan Lamborghini'nin kuruluşunu ve Ferrari'yle olan rekabetini konu ediniyor.
McLaren
- Yıl: 2017
- Yönetmen: Roger Donaldson
- IMDb puanı: 7.3 Dünya çapında tanınan McLaren'in motor yarışları takımını kuran Yeni Zelandalı Bruce McLaren'in hikâyesi anlatan bu filme, özellikle yarış seven biriyseniz kesinlikle göz atmalısınız.
Carl & Bertha
- Yıl: 2011
- Yönetmen: Till Endeman
- Oyuncular: Felicitas Woll, Ken Duken
- IMDb puanı: 6,8
Carl & Bertha, dünyanın en büyük otomobil firmalarından biri olan Mercedes-Benz'in kuruluşunu anlatan bir televizyon filmi. Film, kurucusu Carl Benz ve şirkette en az onun kadar payı olan eşi Bertha Benz'e odaklanıyor.
Otomobil firmalarının hikâyelerine dayanan filmleri sizler için derledik. Eğer sizin de bu listeye eklemek istediğiniz yapımlar varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.