Otomobilinize PPF Yaptırırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Birçok otomobil kullanıcısı araçlarına PPF kaplama yaptırıyor. Peki PPF yaptırırken nelere dikkat etmelisiniz.

Yeni bir otomobil satın aldığınızda veya mevcut aracınızın değerini korumak istediğinizde akla gelen ilk uygulama genellikle PPF kaplama, yani boya koruma filmi oluyor. Özellikle Türkiye yollarında karşımıza çıkan taş sekmesi, güneş yanığı ve ufak çizikler düşünüldüğünde PPF kaplama bir lüksten ziyade uzun vadeli bir yatırım haline dönüştü.

Biz de bu içeriğimizde aracınızı koruma altına alırken paranızın tam karşılığını almanızı sağlayacak kritik noktaları bir araya getirdik. PPF yaptırırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıkladık.

Malzeme kalitesi

PPF yaptırırken en önemli kriterlerden biri malzeme kalitesi olmalıdır. Piyasada ucuz fiyatlı gördüğünüz ürünlerin çoğu genellikle PVC veya TPH tabanlıdır; ancak bu malzemeler zamanla sararma yapar, sertleşerek çatlar ve sökülürken araç boyasına zarar verebilir. Gerçek bir koruma istiyorsanız mutlaka TPU (Termoplastik Poliüretan) bazlı ürünleri tercih etmelisiniz. TPU malzemeler esnektir, kendi kendini onarma özelliğine sahiptir ve sararmaya karşı dirençlidir.

İşçilik ve uygulama

En kaliteli filmi bile alsanız, kötü bir işçilik o ürünü çöp edebilir. Uygulamanın yapılacağı alanın steril, tozdan arındırılmış ve iyi ışıklandırılmış olması şarttır. Filmin altına kaçacak tozlar bile zamanla hava kabarcığına dönüşerek kötü bir görüntü oluşturabilir.

Hazırlık

PPF, boyanın üzerindeki kusurları kapatmaz; aksine onları daha belirgin hâle getirebilir. Bu yüzden uygulama öncesinde aracın detaylı bir temizlikten geçmesi, gerekliyse kil temizliği ve pasta cila işlemlerinin yapılması gerekir. Kirli veya çizik bir yüzey üzerine yapılan kaplama, filmin yüzeye tam tutunmasını engelleyerek ömrünü kısaltacaktır.

Güvenilirlik ve garanti

Uygulama yaptırdığınız yerin size sunduğu garanti belgesi sadece bir kağıt parçası olmamalıdır. Bilinen üst düzey markalar genellikle 5 ile 10 yıl arasında sararma ve çatlamaya karşı garanti verirler. Garantinin hem uygulama merkezi hem de ana distribütör tarafından onaylı olduğundan emin olmalısınız.

Kenar kıvırma ve uygulama sonrası bakım

Görsel kusursuzluk için filmin parçaların bitiş noktalarından içeriye kıvrılması büyük önem taşır. Eğer film tam köşede biterse, basınçlı yıkama sırasında suyun filmin altına girmesi ve filmi kaldırması işten bile değildir.

PPF kaplama aracınızı korur ancak tamamen "bakımsız" bırakabileceğiniz anlamına gelmez. Uygulamadan sonraki ilk bir hafta aracınızı yıkatmamalısınız. Sonrasındaki süreçte ise pH nötr temizleyiciler kullanmalı ve basınçlı su tabancasını filme çok yakından tutmamalısınız.