Otomobillerin Güvenlik Teknolojileri Kaza Riskini Artırıyor

Otomobillerin vazgeçilmezi haline gelen güvenlik teknolojileri, sürücülerin hayatını korumak için tasarlansa da kaza riskini daha da artırabiliyor. Yapılan bir araştırma, güvenlik sistemlerinin sürücülerin dikkatini dağıtarak, onları savunmasız bıraktığını öne sürüyor.

Günümüzde yeni araçlar adaptif hız sabitleme ve şerit koruma yardımı gibi güvenlik sistemleri ile donatılıyor. Tesla Model 3, bu noktada özellikle göze çarparken, ana akım otomobil üreticileri de artık yeni güvenlik teknolojilerini ve daha fazlasını sunuyor.

AAA Trafik Güvenliği Vakfı'nın yürüttüğü yeni bir çalışmada hem tüketicilerin hem de otomobil üreticilerini rahatsız edecek bazı bulgular var. Araştırmaya göre sürüşü daha güvenli ve daha kolay hale getirmeyi amaçlayan sürücü destek sistemlerinin çoğu, sürücülerin savunmasız bırakarak kaza riskini artırıyor. Tabii ki bu sistemler uygun şekilde kullanıldığında insanları olası risklerden koruyabilir ancak amaçlanan kullanım ile ortaya çıkan sonuçlar her zaman aynı olmuyor.

Güvenlik teknoloji, sürücüleri tembelleştiriyor

Adaptif hız sabitleme ve şerit koruma yardımı, çalışmada vurgulanan ana teknolojilerden ikisi oldu. Çünkü her iki teknoloji de lüks olsun ya da olmasın birçok araçta yaygın olarak kullanılıyor. Adaptif hız sabitleme, sürücü kontrolüne gerek olmadan otomatik olarak yavaşlayarak veya hızlanarak karayolu üzerindeki araçlar arasında güvenli mesafeyi korumak için tasarlandı. Şerit koruma yardımı ise araç şeritten çıkmaya başladığında direksiyonu hafifçe çevirerek araçların şeritten çıkmasını önlüyor.

Her iki sistem de sürücülerin dikkatli olmasını ve ellerini direksiyonda tutmasını gerektiriyor. Ancak ne yazık ki bu, her zaman olmuyor. Otopilot moduna geçen birçok sürücü, henüz tam otomatik sürüş olmayan bu sistemleri hatalı kullanıyor. Kısacası sürücüler, tembelleşiyor ve sonuçlar ölümcül olabiliyor.

Yapılan çalışma, özellikle bu iki sistemi doğru kullanmayan sürücülerin yaklaşık 2 kat daha fazla dikkat dağınıklığı yaşadığını ortaya koyuyor. Araştırma, bu sistemlerle donatılan Acura MDX, Ford Fusion, Honda Accord, Jeep Cherokee ve Hyundai Sonata gibi çeşitli araçlar üzerinde yapıldı.

Sonuçlar bu güvenlik sistemlerinin tehlikeli olduğunu öne sürmese de, otomobil endüstrisinin sürücüleri daha fazla sınırlayarak daha fazlasını yapması gerektiğini belirtiyor.