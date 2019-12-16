Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı akıllı cihazlarla otomobili birbirine bağlayarak hayatı kolaylaştıran akıllı çözümler sunacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ve TOGG ekosistemine dahil olan yeni bir şirketin "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden fazlasını yapacağız" iddiasını daha da güçlendiriyor.

Yurt dışı bağlantılı Türk şirket ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, yerli otomobili adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

TOGG, yeni ileri teknoloji ürünü araçlarına uygulayarak akıllı otomobili tüm akıllı çevre ile iletişim kurabilen, topladığı bilgileri işleyip çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan ileri teknoloji bir akıllı yaşam sistemine dönüştürmeyi hedefliyor.

Yerli otomobili bir akıllı asistan haline getirecek teknoloji

Otomobil, üzerlerindeki sensör, kamera, işlemci gibi nesnelerin interneti (IoT) ile bağlantılı cihazlar ve yazılımlar yardımıyla akıllı yaşam sistemleri ile iletişim kuruyor, akıllı cihazları kontrol etmeyi sağlıyor, bazı fonksiyonlarını da diğer akıllı cihazlardan kontrol edebilmeye olanak sunuyor.

Akıllı yaşam platformu, akıllı telefon, akıllı ev sistemleri, dijital asistan, akıllı şebeke gibi birbirine bağlanabilen bağlı tüm akıllı cihazların API'larını bünyesinde toplayarak arka plan yazılımında tümünün komutlarına erişebiliyor. Yeni teknoloji, otomobili bağlantılı olmanın bir adım ötesine geçirip akıllı ev cihazları, akıllı şebeke ve diğer tüm internete bağlı cihazlarla entegre olarak çalıştırıyor. Otomobil, aynı zamanda yaşamın birçok farklı alanında, sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline geliyor.

Yerli otomobilin elektrik-elektronik mimarisini 2025 ve sonrası çözümlere temel olacak şekilde tasarlayan TOGG'un akıllı yaşam teknolojisi sayesinde de akıllı otomobil; fişte bırakılan ütüden, internet alışverişine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.