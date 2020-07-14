Peter Vardy, otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı bazı otomobillerin en ikonik renk seçeneklerini bir araya getirerek bir tablo oluşturdu. Gearodik Tablo adı verilen bu tablo, grinin aslında en popüler otomobil rengi olduğunu ortaya koyuyor.

Söz konusu uluslararası yarışlar olduğunda her ulusun kendine ait bir rengi olduğunu söyleyebiliriz. İngiliz Yeşili, İtalyan Kırmızısı ya da Alman Grisi buna örnek olarak gösterilebilir. Ancak renk şemasını ulusal yarış renklerinden otomobil modellerine genişletirsek küçük çaplı bir periyodik tablo oluşturabiliriz. Tabii bu biraz daha Gearodik tablo oluyor…

Bünyesinde pek çok farklı markadan lüks otomobiller bulunan otomobil perakendecisi Peter Vardy, bazı popüler otomobillerin en çok satılan renk seçeneklerinden bir renk tablosu oluşturdu. İlk bakışta periyodik tabloyu anımsatan bu tablo, pek çoğumuzun sandığının aksine grinin en popüler otomobil rengi olduğunu ortaya koyuyor.

Bazı otomobillerle ikonik renk seçeneklerini bir araya getiren tablo

Gearodik Tablo olarak adlandırılan renk şemasındaki her bir kutucuk, bazı otomobillerin ikonik renk seçeneklerini ortaya koyuyor. Land Rover yeşili, Ferrari Rosso Corsa kırmızısı, Volkswagen Golf grisi ya da Subaru mavisi, bu hemen her otomobil tutkunu tarafından bilinen renk seçeneklerinden yalnızca bazıları.

Otomobil dünyasında sarı renk anıldığında pek çok kişinin aklına ilk olarak bir Lamborghini gelebilir. Ancak Gearodik tablodaki sarı renk sütununa baktığımızda karşımıza bir Volvo, Renault, Lotus ve BMW çıkıyor. Bu noktada Lamborghini’nin fosforlu yeşil gibi pek çok ikonik renge sahip olması, sarı sütunda yer alamamasına neden olmuş olabilir.

Hemen aşağıdaki listeden bazı otomobillerin ikonik renklerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca aklınıza gelen ve tabloda bulunmayan modellere göre renk seçeneklerini yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

Aston Martin - Silver Birch

BMW - Phoenix Yellow

Ford Mustang - Highland Green

Subaru - Mica Blue